Als Austausch-Jobberin Land und Leute kennenlernen

Die 19-Jährige Leane le Polleandres hat in zwei Kitas gearbeitet.

Von Sabine Naber

Remscheid. Schon lange war es Leane le Polleandres (19) Traum, in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Damit es kein Traum bleibt, hat sie in diesem Sommer als Austausch-Jobberin erst in einer Kita in Vieringhausen und anschließend noch zwei Wochen in der städtischen integrativen Kindertageseinrichtung und dem Familienzentrum Honsberg gearbeitet.

„Das hat wunderbar geklappt“, sind sich die junge Französin, die in einem Dorf in der Bretagne groß geworden ist, und die Erzieherinnen einig. „Wir haben uns auch mal privat getroffen und ausgetauscht, haben gegenseitig unsere unterschiedlichen Kulturen kennengelernt“, erzählt Senal Ersoy, die eine Tochter in Leanes Alter hat und als Integrationsbeauftragte in der Kita arbeitet.

Leane spricht gut Deutsch, denn gleich zu Beginn ihrer Schulzeit konnte sie wählen, ob sie Englisch oder Deutsch lernen möchte. „Meine Eltern meinten, Deutsch sei eine schwere Sprache. Da sei es gut, früh damit anzufangen“, kann sie sich gut erinnern. Die Arbeit in der Kita hat ihr sehr gefallen. Die Stimmung sei gut gewesen, die Kinder offen.

„Meine Gasteltern haben viel unternommen mit mir, haben mir zum Beispiel die Müngstener Brücke und den Feierabendmarkt in Lennep gezeigt. Und die Fahrt mit der Schwebebahn war auch toll“, schwärmt sie. Und die Gasteltern würden sie auch nach Bayern fahren, wo sie am Dienstag ein freiwilliges soziales Jahr in einem Krankenhaus beginnt. Und anschließend dort ihre dreijährige Ausbildung in einer Pflegeschule startet. „Ich bleibe in Deutschland“, ist sie sich sicher.

Das Ferienjobangebot wird vermittelt vom Partnerschaftsverein Remscheid– Quimper. „Das ist eine schöne Möglichkeit, das andere Land kennenzulernen. Und eine tolle Erfahrung, die ich nur empfehlen kann“, betont Leane. Infos gibt es per Mail: info@remscheid-quimper.de.