Flüchtlinge: In Hölterfeld ist noch Platz

Stadt kommt mit Zuweisungen noch zurecht, aber die Grenze ist langsam erreicht.

Remscheid. Mittwoch beriet der Integrationsausschuss im NRW-Landtag über die Pläne der Landesregierung, Städte mit Flüchtlingsunterkünften zu entlasten. Denn der Unmut in den Kommunen wächst. Der Platz wird knapp, Personal und das Geld ebenso. Barbara Reul-Nocke möchte die Kritik an den Zuweisungen nicht auf die Spitze treiben. „Noch kriegen wir das geräuschlos hin, sind im grünen Bereich“, beschwichtigt die Rechtsdezernentin der Stadt, warnt aber auch davor, dass die Flüchtlingsaufnahme Grenzen kennt.

„Im April waren es noch 1800 Flüchtlinge, seit dem Sommer kommen 6000 pro Monat nach NRW. Für uns heißt das nach dem Königsteiner Schlüssel, dass wir 36 Flüchtlinge im Monat aufnehmen“, rechnet Reul-Nocke vor. Ergo müsse man die Taktzahl erhöhen. Das gehe gerade, weil die Halle Hölterfeld noch zusätzliche Personen aufnehmen kann. Momentan sind unter 100 untergebracht, 2015/16, als Deutschland eine Million Flüchtlinge aufnahm, waren dort 300. „Wir müssen in Hölterfeld die Kapazitäten optimieren, Doppelstockbetten aufbauen und die sanitären Anlagen anpassen“, verkündet die Dezernentin.

Im Sinne einer menschenwürdigen Unterbringung ist dies allenfalls die zweitbeste Lösung. Aber es gilt auch weiterhin in Remscheid: Erst kommt die Erstaufnahme, dann die eigene Wohnung. Und Wohnraum ist nicht so ohne weiteres zu finden. „Wir sind ständig in Verhandlungen, vor allem mit der Gewag, schauen, wo wir ungenutzte, sanierte Wohnungen bekommen können.“

4100 Flüchtlinge zählte Remscheid im Februar dieses Jahres, Ende Juli waren es 4318. Dass dies einen Spitzenwert bedeutet, liegt an den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. 1157 beherbergt Remscheid. Ihnen wird auf jeden Fall, bis zur Anpassung der sogenannten Massenzustromrichtlinie, bis März 2024 in Deutschland über einen „humanitären Aufenthaltstitel“ Schutz gewährt. Dazu kommen in Remscheid 2310 Personen mit Bleiberecht, entweder anerkannt oder mit einem Abschiebehindernis, 368 Flüchtlinge, die sich im laufenden Asylverfahren befinden und weitere 483, die abgelehnt, aber geduldet sind.

Reul-Nocke fordert: Wer kommt, braucht Bleiberechtsperspektive

Über Monate hatte Remscheid Anfang 2023 Zeit zum Durchatmen. Denn mit einer hohen Erfüllungsquote von über 90 Prozent wurde der Stadt zugestanden, keine neuen Flüchtlinge aufzunehmen. Nachdem aber die Landesaufnahmestellen vollgelaufen waren, mussten auch Städte wie Remscheid ran, obwohl die Stadt immer noch eine Quote von 92,32 Prozent aufweist. So nahm Remscheid im August wieder 29 Flüchtlinge auf.

Für Barbara Reul-Nocke ist klar, dass ein Strich gezogen werden muss, und zwar auf höherer Ebene: „Es braucht eine vom Bund initiierte europäische Lösung.“ Wer hierhin komme, so die Dezernentin, müsse auf jeden Fall eine Bleiberechtsperspektive haben.