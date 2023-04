Flüchtlinge im regen Austausch über deutsche Werte und Kultur

Awo-Kurs erleichtert die Eingliederung - Zertifikat für 120 Stunden Unterricht.

Remscheid. Der Kreis, in dem Khaled En Namli 120 Unterrichtsstunden verbrachte, überraschte den Moderator und Dozenten total: „Ich dachte, ich würde Euch viel beibringen, habe aber genauso viel von Euch gelernt“, staunte der Flüchtlingsberater jetzt bei der Zertifikatsübergabe im Neuen Lindenhof am Honsberg. Ein Großteil der Teilnehmer war persönlich erschienen, um die Urkunde für den Kurs „Deutschland verstehen, Integration erleichtern“ in Empfang zu nehmen.

25 wohnten der Feier bei. „Es ist eine Ehre, dass sie dabei sind“, bedankte sich Ralf Noll, Vorstand des Vereins Stadtteil Lindenhof, bei 25 Syrern, Irakern und einem Ägypter. Der kostenlose Awo-Kurs spricht Geflüchtete an, die in den ersten Jahren in Deutschland in ihrer Muttersprache mit den Themen Werte, Kultur und Demokratie vertraut gemacht werden.

Persisch und Arabisch hat die Awo im Angebot. Am Honsberg hielt Khaled En Namli, gebürtiger Marokkaner, seine Ausführungen in Arabisch ab. „Ziel ist ein niederschwelliger, dialogischer Kurs ohne Leistungsdruck“, meinte Ralf Noll. Mit Austausch statt Frontalunterricht. Genauso kam es. „Viele haben schon bei Euch zu Hause gekämpft für Freiheit und Demokratie“, sprach En Namli die Teilnehmer bei der Übergabe an.

Softversion bereitet auf den Einbürgerungstest vor

Zweimal wöchentlich hatten sie sich im Lindenhof getroffen, um in sechs Modulen über Menschenwürde und -rechte, Gleichheit und Gleichberechtigung, Glaubens- und Meinungsfreiheit zu erfahren. „Jeweils 90 Minuten dauerten Unterricht und Austausch, meist habe ich 45 Minuten Beratung drangehängt“, blickte En Namli zurück. Denn so viel die Teilnehmer grundsätzlich über Demokratie wussten, in vielen Fragen tickt die deutsche Gesellschaft anders als ihre Heimat: „Besonders unser Familienrecht war den Teilnehmern fremd und deshalb wichtig“, blickt En Namli zurück.

Dass es vor Scheidungen eine Trennungszeit von einem Jahr gibt, ist einer der Aspekte. Unter welchen Voraussetzungen kann das Jugendamt Kinder wegnehmen, wie wird bei häuslicher Gewalt reagiert, wie sieht Umgangsrecht aus, was ist mit Erbe, Heirat, Unterhalt? All diese Fragen griff der Kursleiter auf.

Für Emel Ferik, Leiterin des Migrationsdienstes des Vereins Stadtteil, hat das Zertifikat auch einen anderen praktischen Nutzen. Sie nennt es eine Softversion von „Leben in Deutschland“, dem in NRW 33 Fragen umfassenden Integrationstest. Dieser ist eine Voraussetzung bei der Einbürgerung neben dem Nachweis einer Arbeit und einer B1-Qualifikation in Deutsch. Je nach Einzelfall kann die Einbürgerung in der Bundesrepublik nach drei bis acht Jahren beantragt werden. Natürlich habe das Projekt Basis (Bildung, Anleitung und Stärkung interkultureller Kompetenzen) eine gesellige Komponente, beobachtet En Namli: „Die Menschen genießen das Zusammensein.“ Es ist zwar kein Ausfluss dieses Kurses, aber in Remscheid gibt es seit kurzem einen syrischen Verein.

Fortsetzung des Kurses folgt. „Ich habe jetzt schon 15 Leute auf der Warteliste“, stellt Khaled En Namli fest. „Bei den Geflüchteten ist er sehr beliebt“, weiß Emel Ferik. Der 42-Jährige, in Wuppertal beheimatet, ist authentisch, empathisch und bringt eine Lebensgeschichte mit, die ihn selbst über das Mittelmeer geführt hat. Zwar nicht als Geflüchteter, aber als Student der Rechtswissenschaften.

Auch En Namli musste in den 2000er-Jahren in Düsseldorf lernen, sich zu orientieren und nicht am deutschen Bleiberecht zu scheitern. Seit 2017 ist er Flüchtlingsberater bei Stadtteil. En Namli deckt den arabischen Bereich ab, seine Kollegin Marina Todorovska-Guliyev ist für Russischsprechende Anlaufstelle.

Soziale Beratung für Geflüchtete

In Honsberg wird im Gemeinschaftshaus Neuer Lindenhof unter anderem soziale Beratung für Geflüchtete angeboten. Die Hilfe geht von Unterstützung in Asylverfahren, beim Aufenthaltsstatus, Wohnungssuche, Anträge für Familienzusammenführung, Vermittlung von Deutsch- und Integrationskursen bis zu Angeboten der schulischen und beruflichen Eingliederung. Kontakt zur Honsberger Straße 38: Tel. (0 21 91) 9 38-0 32 oder 9 38-0 36. Gesprochen wird Englisch, Türkisch, Arabisch, Russisch.