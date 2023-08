Firmenlauf: Vorbereitungen biegen auf die Zielgerade ein

Auch am 24. August heißt es am Stadtpark wieder: Laufen und schwitzen zusammen mit Kollegen.

Die Veranstalter zählen so viele Anmeldungen wie nie zuvor. Bei der Ausgabe der Getränke steht in diesem Jahr eine Änderung an.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. „Es lebe der Sport“ sang Rainhard Fendrich bereits vor über 40 Jahren. Zahlreiche Unternehmen, Behörden oder sonstige Einrichtungen in Remscheid wollen dieses Motto auch dieses Jahr, wieder mit Leben füllen. Beim dritten EWR-Firmenlauf am Donnerstag, 24. August um 19 Uhr auf dem Schützenplatz, sind passend dazu so viele Anmeldungen vorab eingegangen wie nie zuvor.

Mehr als 1800 Läuferinnen und Laufer hätten sich bis zum 31. Juli bereits angemeldet, sagt Nicole Hafner vom Bochumer Veranstalter NeoMove GmbH. Im Vorfeld hatte Sie bekannt gegeben: „Wir wollen unbedingt einen Teilnehmerrekord aufstellen.“ 2000 Sportbegeisterte wolle man mindestens in den Remscheider Stadtpark locken. „Da sind wir sehr optimistisch, ich weiß von vielen Firmen, die sich auch im August noch anmelden wollen“, sagt Hafner. Der bisherige Rekord von 1875 Läufern aus 117 Unternehmen würde in diesem Jahr also fallen.

Im Vordergrund der Veranstaltung stehe dabei der Spaß. Zwar gehöre ein gesunder Ehrgeiz zu jedem Lauf dazu, aber einen besonderen Stellenwert nehme das Steigern des Teamgeistes ein. Deshalb sei es egal, ob die Teilnehmer „tanzend, laufend, hüpfend oder walkend unterwegs sind. Hauptsache man schafft die Laufstrecke gemeinsam mit dem Team“, sagt Nicole Hafner. Neben den Läufern mit den besten Zeiten werden auch in diesem Jahr wieder das Team mit den meisten Teilnehmern sowie das kreativste Mannschaftsmotto ausgezeichnet.

Pfandsystem und Spendenaktion sind neue Besonderheiten

Getränke werden beim diesjährigen Firmenlauf erstmals in Pfandbechern ausgegeben. Das sei nicht nur gut für die Umwelt, sondern erfülle weiterhin einen guten Zweck, teilt Veranstalter NeoMove mit: „Wer am Ende der Veranstaltung auf die Geldrückgabe verzichtet, unterstützt mit den 2 Euro das Netzwerk Ambulante Hospizarbeit“, führt Nicole Hafner aus. Pro Anmeldung gehe zusätzlich 1 Euro an die Ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisch Land. Anmeldungen sind noch bis zum 23. August – Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis um 18 Uhr möglich.

Auch der RGA und das Solinger Tageblatt nehmen in diesem Jahr als Team der B. Boll Mediengruppe wieder am Firmenlauf teil. 18 Läuferinnen und Läufer aus den Jahrgängen 1963 bis 2004 wollen sich den Firmenlauf nicht entgehen lassen. Auch diese Zahl bedeutet einen hausinternen Rekord. „Wir machen mit, weil kein Sportfan in der Stadt am RGA vorbeikommt“, sagt Team-Organisator und Redakteur Knut Reiffert.