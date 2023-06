Firma Matador und Stadt legen ihren Öl-Streit bei

War verärgert über das städtische Vorgehen bei der Beseitigung des Ölschadens in seiner Firma: Peter Kissling.

Der Werkzeughersteller wird Versicherung in Anspruch nehmen. Damit ist der Abwanderungsgedanke ad acta gelegt. Nachbesserung für den Hochwasserschutz muss immer noch her.

Remscheid. Der Streit der Firma Matador mit der Stadt Remscheid nach dem Hochwasser im Sommer 2021 und der Beseitigung eines Ölschadens ist beigelegt. Geschäftsführer Peter Kissling und Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz haben in einem Gespräch Differenzen ausgeräumt.

Am Abend des 14. Juli 2021 versank das Morsbachtal. Auch die Immobilie Nr. 17 traf es schwer. 1,20 Meter hoch stand das Wasser bei Matador auf beiden Seiten des Hofs. Betroffen waren in erster Linie CNC-Maschinen, Laseranlagen, Gabelstapler sowie Gebäude und Lagerbestände. Ein Schaden von 600.000 Euro. Als das Wasser am Morgen abgelaufen war, blieb mit dem Schlamm ein unerklärlicher Ölfilm auf dem Asphalt im Hof zurück.

Die Kostenübernahme für die Beseitigung verhärtete die Fronten. Das Öl könne nicht von seinem Gelände stammen, hatte Kissling nach eingehender interner Prüfung der Stadt mitgeteilt. Das Umweltamt gab ein Gutachten in Auftrag, um festzustellen, wer als Verursacher in Frage komme. Ein anderer Betrieb oberhalb von Matador im Morsbach könne es nicht gewesen sein, stellte der Gutachter fest. Es bliebe nur Matador übrig.

Die Kosten waren der durch das Hochwasser getroffenen Firma zu hoch

Die Erkenntnis kostete 9000 Euro, nicht 19.000, wie ursprünglich dem RGA gegenüber kommuniziert. Die Stadt kam für die externe Expertise auf, stellte aber dem Hersteller von Schraubwerkzeugen eine Rechnung von 14.000 Euro für die Reinigung in Aussicht. Ohnehin schwer gebeutelt durch die Flut, empfand Kissling dies als Unverschämtheit. Grundsätzlich ist die Stadt im Recht. Lässt sich nicht nachweisen, woher die Verunreinigung stammt, zahlt der Grundstückseigentümer.

Peter Kissling empfand dies angesichts der für sein Unternehmen ohnehin teuren Umstände als Zumutung. Käme die Rechnung, würde er mit Matador Remscheid nach 123 Jahren verlassen. „Mir geht es ums Prinzip. Was die Stadt mit uns macht, ist nicht fair.“ Dies wiederholte Kissling gegenüber dem RGA, nachdem er zuvor eindeutige Signale an die Verwaltung entsandt hatte.

Als der RGA über den Öl-Streit berichtete, erfolgten die üblichen Reflexe. In einer Ausschusssitzung klagte Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke, warum sich Kissling zunächst an die Presse gewandt habe, anstatt mit der Stadt zu reden. Was nicht stimmte. Denn der Firmenchef hatte seine Botschaft im Rathaus sehr deutlich artikuliert. Das Alarmsignal war nur nicht bis zum OB durchgedrungen.

Für ein Frühwarnsystem gibt es eine Förderzusage

Burkhard Mast-Weisz musste, nachdem das Kind fast in den Brunnen gefallen war, einlenken. Beide Seiten vereinbarten bei ihrem Austausch am 14. Juni, dass Matador den Reinigungsschaden der Versicherung meldet, um nicht für die Kosten selber aufkommen zu müssen. Einig war man sich, dass der Wupperverband in der Verantwortung stehe, seine Bemühungen für den Hochwasserschutz zu intensivieren.

Viele Anrainer sind mit dem Wupperverband unzufrieden. Zwar sei die Flut ein Jahrhundertereignis gewesen, aber: „Bei uns war binnen zehn Minuten alles überflutet. Es ist verdächtig, wie schnell und wie hoch der Wasserpegel stieg“, wunderte sich Kissling. Viel sei in den vergangenen zwei Jahren nicht geschehen.

Weil der Morsbach schlecht gesäubert und von Hindernissen befreit werde, Äste, Wurzeln, Bäume und weiteres das Fließgewässer verstopfen, könne es bei Unwetter gefährlich werden. Für die Installation eines Frühwarnsystems gibt es mittlerweile eine Förderzusage. Mast-Weisz versprach Kissling, den Wupperverbandsvorstand und Ingo Noppen, Nachfolger von Georg Wulf immer wieder daran zu erinnern, die Sicherheit am Bach zu erhöhen. Für mehr Schutz sorgt Matador. Es hat die Genehmigung, einen etwas über ein Meter hohen Wall um sein Gelände anzulegen.