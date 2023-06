Feuerwehrfest im Morsbachtal bei perfektem Wetter

154 Jahre

+ © Dela Kirchner Dani Böker, Sabine Becker, Jan Sieckendieck, Lukas Pott sorgen am Getränkewagen für die nötige Abkühlung. © Dela Kirchner

154 Jahre Löscheinheit: Das muss gefeiert werden. Die Gruppe sucht noch Jugendliche, die sich der neuen Jugendfeuerwehr anschließen möchten.

Von Dela Kirchner

Remscheid. Das Feuerwehrfeste immer einen Besuch wert sind, ist bekannt. Und selbstverständlich werden auch 154 Jahre Löscheinheit gefeiert. Aber erstaunlich war es dann doch, was die Freiwillige Feuerwehr in der Morsbach auf die Beine gestellt hatte: Alleine das äußerst sympathische Cocktailbar-Team war den Besuch wert. Perfektes Sommerwetter und hohe Temperaturen sorgten für viele Besucher, ausgelassene Stimmung – und viel Durst. Alleine am Freitagabend feierten gut 500 Besucher bis spät in die Nacht.

Auch die Feuerwehr Nord hat bereits ein Feuerwehrfest gefeiert

Löscheinheit Morsbach plant, eine Jugendgruppe zu gründen

Damit die Besetzungen für den Bierwagen, die Cocktailbar und die weiteren Stände auch in Zukunft gesichert sind, steht die Nachwuchsförderung im Morsbachtal ganz weit vorne. Spaß beiseite – die Morsbacher planen, eine eigene Jugendfeuerwehr zu gründen. Und die gute Nachricht: Es werden noch interessierte Kinder und Jugendliche gesucht. „Bei der Jugendfeuerwehr können alle Interessierten im Alter von 10 bis 17 Jahren mitmachen.“ verrät Sven Becker, aktiver Kamerad und einer der Gründungsväter der neuen Jugendgruppe. „Wir wollen nach den Sommerferien starten. Gut wäre es, wenn die zukünftigen Jugendfeuerwehr-Leute aus den angrenzenden Ortsteilen von Remscheid stammen würden.“

+ Karsten Funke-Kabus (v.l.n.r.), Sven Becker, Finja Funke, Justin Stratmann, Florian Böker sind für die neue Jugendgruppe da. © Dela Kirchner

Der harte Kern der Betreuer hat sich bereits gefunden: Neben Einheitsführer Karsten Funke-Kabus und seinem Stellvertreter Florian Böker stehen Sven Becker, Finja Funke und Justin Stratmann in den Startlöchern und können es kaum erwarten, „ihre“ neuen Schützlinge kennen zu lernen. „Im Idealfall sollen die Jugendlichen natürlich dabei bleiben und unsere zukünftigen Kameraden werden.“ sagt Sven Becker mit einem Augenzwinkern.

Und wenn sich jemand meldet, der bereits 18 oder älter ist? „Kein Problem.“ schmunzelt Florian Böker. „Wir nehmen alle.“ Wer die Löscheinheit kennen lernen möchte und Fragen zur neuen Jugendgruppe hat, hat dazu gegen Ende der Sommerferien bei einem Tag der offenen Tür die Möglichkeit. „Oder am 12. August beim Stadtteilfest in Reinshagen.“ ergänzt Einheitsführer Karsten Funke-Kabus. „Wir freuen uns.“

Fragen zur neuen Jugendfeuerwehr-Gruppe können auch per E-Mail an jf@feuerwehr-morsbach.de.