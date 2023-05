Feuerwehr wünscht sich mehr Austausch mit Arzt-Notdienst

Als „nicht zielführend“ werden Überlegungen der Ampel-Koalition eingestuft, die 112 und die 116 117 unter einer Leitung zusammenzulegen.

Von Kristin Dowe und Lucas Hackenberg

Solingen. Andreas Maron von der Feuerwehr Remscheid hat die Situation in der Leitstelle schon häufig erlebt: Das Notruftelefon 112 klingelt bei Hochbetrieb – und eigentlich wäre der geschilderte Fall nicht lebensbedrohlich, sondern ein Fall für den kassenärztlichen Notdienst. „Es kommt häufig vor, dass wir einen Patienten an die ärztliche Nummer 116 117 verweisen und er dann später doch wieder bei uns landet.“ Denn häufig sei der medizinische Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) unterbesetzt – und verweise wieder auf die Feuerwehr. In einzelnen Fällen würden aber auch KV-Ärzte ihrer Verantwortung nicht aus-

reichend gerecht und wiesen Einsätze an die Notfallretter zurück. „Es kam auch schon vor, dass Kollegen Patienten mit einer einfachen Grippe ins Krankenhaus fahren mussten.“

Maron ist Mitglied der AG Leitstelle bei der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft. Diese fordert Reformen bei der Zuständigkeit von KV und Rettungsdienst bei medizinischen Notfällen. „Das Problem ist sehr vielschichtig“, ergänzt Feuerwehrmann Holger Steffen, ebenfalls Mitglied der AG Leitstelle. „Bundesweit ist die Anrufbearbeitung in den Leitstellen sehr unterschiedlich geregelt. Wir fordern daher ein einheitliches System – idealerweise eine integrierte Leitstelle, in der sich KV und Feuerwehr unter einem Dach befinden und kurze Kommunikationswege bei der Zuweisung von Einsätzen hätten.“ Ebenfalls denkbar sei ein virtueller Verbund beider Organisationen, der ein „pingpong-artiges Zurückspielen“ von Einsätzen verhindern könne.

Datentransfer könnte vieles vereinfachen

Teil dieses virtuellen Verbunds könnte ein System zum Datenaustausch bei medizinischer Erstversorgung zwischen Feuerwehr und KV sein. Ein solches existiert zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. „Es wäre ideal, wenn wir in diesem Fall nicht alles doppelt erfassen müssten“, sagt Katharina Kresse, Branddirektorin bei der Feuerwehr.

Als „nicht zielführend“ stufen Katharina Kresse und Holger Steffen Überlegungen der Ampel-Koalition ein, die beiden Nummern unter einer Leitung zusammenzulegen. „Einem Zusammenlegen der beiden Notrufnummern stehen wir kritisch gegenüber“, sagt die stellvertretende Feuerwehrchefin. Die Zahl der Mitarbeiter in Leitstelle sei in den vergangenen Jahren konstant geblieben. Für den entstehenden Mehraufwand müsste Personal aufgestockt werden, was nicht ohne Weiteres durchführbar sei.

Und so wünschen sich die Retter eher den Datentransfer: Im Gegensatz zu einer gemeinsamen Rufnummer würde das für eine Zeitersparnis sorgen und die Kommunikation zwischen Feuerwehr und KV erheblich vereinfachen.