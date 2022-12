Feuerwehr rettet Frau aus verrauchter Wohnung

Einsatz

Der Rauch ging von Essen aus, das auf dem Herd vergessen worden war.

Remscheid. Gerade noch rechtzeitig rettete die Feuerwehr am Sonntag eine Frau bei einem Brand in der Freiheitstraße. Wie die Einsatzkräfte berichten, waren sie um 13.45 Uhr zu der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gerufen worden. In der verrauchten Wohnung fanden sie die Bewohnerin, die bereits nicht mehr ansprechbar war.

Der Rettungsdienst brachte die Frau mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der Rauch ging von Essen aus, das auf dem Herd vergessen worden war. ric

