Feuerwehr muss schneller am Brandort sein

Hilfsfrist beträgt acht Minuten

+ © Roland Keusch Zwei Prozent aller Einsätze der Feuerwehr machen Brände aus: hier ein Feuer in einem Dachstuhl in der Lenneper Poststraße. Archivfoto: Roland Keusch © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Die sogenannte Hilfsfrist wird nur in 67 Prozent der Fälle eingehalten. Eine externe Untersuchung soll Potenziale ermitteln.

Von Andreas Weber

Acht Minuten beträgt die Hilfsfrist für die Feuerwehr nach der Alarmierung bei einem kritischen Wohnungsbrand. Die Retter sind gehalten, diese Messlatte zu mindestens 90 Prozent zu erfüllen. So gibt es die Stadt Remscheid vor. Die Praxis sah jedoch zwischen 2015 und 2017 anders aus. Der Brandschutzbedarfsplan 2018 weist aus, dass die acht Minuten vom Meldungseingang einer Gefahr bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte am Schadensort nur in rund 67 Prozent eingehalten wurden.

+ Will mit externer Fachberatung ermitteln, wie sich die Hilfsfrist von acht Minuten besser einhalten lässt: Guido Eul-Jordan. (Archivfoto) © Michael Sieber

Feuerwehrchef Guido Eul-Jordan konstatierte deshalb in dem 134-seitigen Bedarfsplan nüchtern, dass das Schutzziel 1 (kritische Wohnungsbrände) „in der Summe als nicht erreicht bewertet werden müsse“. Für die Fortschreibung des Plans in fünf Jahren definierte Eul-Jordan einen Maßnahmenkatalog, der auch eine externe Fachuntersuchung beinhaltet, die analysieren soll, wie die Schutzziele eingehalten werden können.

Feuerwehrchef ist vorsichtig bei der Interpretation von Statistiken

Der Blick von außen ist der Feuerwehr wichtig, um festzustellen, wo und ob es Potenzial gibt, noch schneller vor Ort zu sein. Grundsätzlich ist der Feuerwehrleiter sehr vorsichtig, was die Interpretation von Statistiken angeht. Für Dezernentin Barbara Reul-Nocke, in deren Bereich die Feuerwehr fällt, sind die Fläche Remscheids und der Verkehr Gründe, warum die Lebensretter die acht Minuten nicht immer halten können.

EINSATZSTATISTIK FEUERWEHR Seit 2000 sind die Einsätze der Feuerwehr bei Bränden und technischer Hilfeleistung stark gestiegen. Lag der Mittelwert der Gesamteinsätze im letzten Brandschutzbedarfsplan (2000 - 2010) bei durchschnittlich 1 369 Einsätzen im Jahr, so wurden zwischen 2011 und 2017 schon 1 721 Einsätze pro Jahr erreicht, was einer Steigerung von 25 Prozent entspricht.

Viele Unwägbarkeiten spielen eine Rolle, meint Eul-Jordan. So können größere, längerfristige Baustellen wie an der Trecknase als Bremse wirken, eine „grüne Welle“, die nicht funktioniert, oder ein Winter mit viel Schnee und Eis dazu beitragen, dass es nur schleppend auf Straßen vorwärts geht. „Natürlich ist auch richtig, dass mehr Verkehr auf den Straßen herrscht, weil mehr Fahrzeuge zugelassen sind.“

Entscheidend für Eul-Jordan ist aber, wo die Einsätze von der Hauptwache Auf dem Knapp im Industriegebiet Ueberfeld hinführen. „Müssen die Kollegen mehrmals zur Bökerhöhe, sieht das natürlich zeitlich ganz anders aus, als wenn wir in den hintersten Winkel von Lüttringhausen ausrücken“. Früher hatte Remscheid zwei Wachen: eine in Lennep, eine am Rathaus. „Der Preis für eine zentrale Wache in unserer Stadt sind die Randbereiche“, stellt Guido Eul-Jordan fest.

Noch ist die Fachanalyse nicht in Auftrag gegeben, wird aber kommen. Sie zählt zu mehreren Prüfungen, die vom Stadtrat abgesegnet worden sind. Die Feuerwehr hat ihr Pflichtenheft für die Zukunft erstellt. So bräuchte die Hauptfeuerwache mehr Platz. Denkbar wäre, Auf dem Knapp ein zweites Stockwerk draufzusatteln. Die Ermittlung des Raumbedarfs der Feuerwehr und die Prüfung einer baulichen Erweiterung befinden sich in der Vorbereitungsphase.

+ Standpunkt von Andreas Weber © Roland Keusch

Gleiches gilt für den Neubau des gemeinsamen Gerätehauses der Freiwilligen in Lüdorf und Bergisch Born. „Es muss ein Grundstück gefunden werden, das ungefähr in der Mitte zwischen beiden Standorten liegt“, meint Eul-Jordan. Sollte von der Stadt ein Areal gefunden und gekauft worden sein, würden die Freiwilligen Feuerwehren fusionieren. Dass die Bereitschaft vorhanden ist, zeigt sich in der gemeinsamen Jugendfeuerwehr „Lübo“, der fünften in Remscheid, die gegründet wurde.

Zwei Prozent der 25 000 Einsätze sind Mittel- und Großbrände

Die Auswertung der Einsatzstatistik liegt momentan bis 2017 vor. So zählte die Feuerwehr Remscheid vor zwei Jahren über 25 000 Einsätze. Der Rettungsdienst stellte mit rund 92 Prozent den größten Anteil des Aufkommens. Sechs Prozent (1568 Einsätze) machten die technischen Hilfeleistungen aus, nur bei zwei Prozent (585) wurde die Wehr zu Bränden gerufen. Die meisten davon wurden in der Entstehungsphase bekämpft. Im Schnitt, so hat die Feuerwehr errechnet, fallen pro Jahr zwischen 15 und 20 Mittel- und Großbrände an.

Wie wird man eigentlich Berufsretter? Wir haben Brandmeisteranwärter über Monate in ihrer Ausbildung begleitet. Wie die abläuft, was die Voraussetzungen und die Herausforderungen sind, lesen Sie hier.