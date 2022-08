Feuerwehr löscht Garagenbrand am Rosenhügel

Einsatz

+ © Roland Keusch (Symbol) Die Feuerwehr löschte ein Auto, das in einer Garage in Brand geraten war. © Roland Keusch (Symbol)

Ein Auto brannte bei Eintreffen der Feuerwehr in der Garage eines Mehrfamilienhauses bereits in voller Ausdehnung. Durch die starke Rauchentwicklung waren zudem Anwohner in Gefahr.

Remscheid. Die Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Garagenbrand an der Rosenhügeler Straße alarmiert worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 20.15 Uhr brannte ein Auto in der Garage eines mehrgeschossigen Wohnhauses in voller Ausdehnung.

Da es sich bei dem Wohngebäude um ein Eckhaus mit Innenhof handelte, und eine starke Rauchentwicklung bereits deutlich sichtbar durch geöffnete Fenster in die Wohnungen eindrang, forderten die Kräfte vor Ort die Löcheinheit Nord nach. Zwei Trupps bekämpften unter Atemschutz die Flammen, während zusätzlich Feuerwehrleute die Flucht- und Rettungswege im Treppenhaus sicherten und im Gebäude nach Personen suchten.

Letztendlich mussten vier Personen von Rettungsdienst behandelt werden, da eine Rauchgasvergiftung nicht auszuschließen war. Nachdem ein Notarzt sie Notarzt sie untersucht hatte, bestätigte sich der Anfangsverdacht einer Vergiftung nicht.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Um die Einsatzstelle und die anliegenden Wohnungen sowie das Treppenhaus zu entrauchen, setzten die Einsatzkräfte Hochdrucklüfter ein.

Letztendlich konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei ermittelt nun die genaue Brandursache.

Erst am Freitagabend war die Feuerwehr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Autobahn 1 ausgerückt.