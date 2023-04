Feuerwehr löscht Brand in der Kippdorfstraße

Dachgeschosswohnung brennt

In der Nacht von Montag auf Dienstag brannte es in einer Dachgeschosswohnung. Es wurde niemand verletzt.

Remscheid. Gegen halb 2 in der Nacht von Montag auf Dienstag brannte in der Kippdorfstraße in Remscheid-Kremenholl eine Dachgeschosswohnung.

Als die Feuerwehr eintraf, drang dichter Rauch aus den Fenster der betroffenen Wohnung. Die Bewohner konnten sich aber bereits selbstständig aus dem Gebäude retten. Die Löschtrupps bekämpften das Feuer, das laut Feuerwehrsprecher vermutlich durch ein Elektroheizgerät entstand, von innen und außen.

Es wurde niemand verletzt, eine Person wurde jedoch zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Der gesamte Bereich musste für die Löscharbeiten zwischenzeitlich gesperrt werden. kab