Interessenten dürfen sofort an den Schlauch

Freiwillige Feuerwehr Nord wirbt bei Aktionstag um Mitglieder.

Von Peter Klohs

Remscheid. Wenn eine Löscheinheit der Freiwilligen Feuerwehr einen Aktionstag durchführt, bedeutet das, dass die Brandschützer „junge Frauen und Männer zwischen 18 und 40 Jahren motivieren wollen, bei uns mitzumachen“. So sagt es Dustin Schmitz, der kommissarische Einheitsführer der Löscheinheit Nord, die ihren Sitz an der unteren Haddenbacher Straße hat. Der Aktionstag am Samstag war für die Einheit der erste überhaupt. „Lennep und Lüttringhausen haben das schon mit gutem Erfolg angeboten.“

Vier Interessenten haben sich eingefunden, drei Männer, eine Frau. Um 10 Uhr beginnt der theoretische Teil des Tages. Schmitz beschreibt die Organisation der Feuerwehren und gibt Auskunft über deren Stärke. „In Remscheid sind rund 250 Aktive bei den Freiwilligen Feuerwehren“, sagt er. „Hier in Nord sind es insgesamt 79, davon sind 58 aktiv. Zusätzlich sind 23 in der Jugendfeuerwehr.“ Schmitz beziffert die Einsätze pro Jahr („Im Jahr 2022 waren wir zu 75 Einsätzen unterwegs“) und führt, zunächst nur auf dem Papier, die sieben Fahrzeuge des Fuhrparks vor. Abschließend erläutert er den siebenstufigen Weg, der nötig ist. Mitglied bei der Feuerwehr zu werden. Fragen nach einem Bereitschaftsdienst beantwortet Schmitz so: „Ja, wir haben Bereitschaft: 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag.“

„Das ist der wichtigste Part des Morgens.“

Dann jedoch kommt der aktive Teil des Aktionstages. In der untersten Etage des Feuerwehrgebäudes sind die Fahrzeuge aufgestellt, die von Gruppenführer Tim Hilgers eingehend erklärt und von den Interessierten begutachtet werden.

Und schon werden die vier wie richtige Feuerwehrleute eingekleidet und fahren im Löschfahrzeug eine kleine Runde. Einer der Kandidaten flachst: „Oh, direkt ein Fensterplatz?“

Während sie eine Runde drehen, haben Feuerwehrkameraden einen kleinen Holzstapel angezündet: Ein Brandfall wird simuliert. Kaum steht das Fahrzeug wieder vor der Halle, werden Schläuche entrollt, an Hydranten angeschlossen, Meldungen wie „Wasser marsch“ und „Wasser kommt“ hallen über den Platz.

Die Bewegungen der Feuerwehrleute sind nicht hektisch, sondern gezielt und bedacht. Die vier Interessenten sind mit Feuereifer dabei und halten jeweils einen Schlauch, aus denen das Wasser zum Löschen der brennenden „Gartenlaube“ strömt. Zwischen Sprühstrahl und Vollstrahl kann man verschiedene Einstellungen wählen.

Selbst mit reduziertem Wasserdruck, wie beim Aktionstag, sieht man, dass es nicht leicht ist, dem Schlauch Herr zu werden, weshalb diese Arbeit immer zwei Kameraden übernehmen. „Das ist der wichtige Part des Morgens“, sagt Dustin Schmitz. „Wenn die vier das nicht packen, dann kommen sie auch nicht wieder.“ Bald ist das Feuer gelöscht.

Silvia Bilusic, 38-jährige Pflegefachkraft, hat noch ein leicht gerötetes Gesicht von der Hitze. „Ich bin seit 22 Jahren im Beruf“, sagt sie, „und wollte einmal die andere Seite der Hilfe sehen. Sonst rufe ich, wenn es sein muss, die Feuerwehr und habe keine Ahnung, was passiert.“ Sie hält es nicht für ausgeschlossen, auch auf diese Weise helfen zu wollen und der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten. „Mit meinem Chef gäbe es da sicher kein Problem.“

Lehhreich

Viele wichtige Sätze werden sich den vier Interessenten einprägen. Besonders einer: „Im Notfall, wenn es um Menschenleben geht, darf die Feuerwehr alles.“ Erstaunte Augenbrauen zuckten nach oben.

