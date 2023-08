In Lüdorf geht es noch mal richtig rund

1 von 8 FeuerwehrLuedorf4.jpg © Doro Siewert 2 von 8 FeuerwehrLuedorf3.jpg © Doro Siewert 3 von 8 FeuerwehrLuedorf5.jpg © Doro Siewert 4 von 8 FeuerwehrLuedorf6.jpg © Doro Siewert 5 von 8 FeuerwehrLuedorf7.jpg © Doro Siewert 6 von 8 FeuerwehrLuedorf8.jpg © Doro Siewert 7 von 8 FeuerwehrLuedorf1.jpg © Doro Siewert 8 von 8 FeuerwehrLuedorf2.jpg © Doro Siewert

Bei Feuerwehrfesten steppt der Bär.

Remscheid. So am Wochenende bei der kleinen Einheit Lüdorf, die mit den Bergisch Bornern ein gemeinsames Gerätehaus beziehen wird. Schon am Freitagabend war es in Lüdorf bei der Festeröffnung mit DJ René rappelvoll und Samstag fanden die hiesigen Hardrocker Privacy riesigen Zuspruch. Weil die Gäste nicht so früh eintrudeln, fing die Coverband statt um 20 Uhr eine Stunde später an.

