Feuer bricht in Werkshalle aus

Einsatz

+ © Roland Keusch (Symbol) Eine Absauganalage war in Brand geraten. © Roland Keusch (Symbol)

Die Feuerwehr wurde am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz in die Papenberger Straße alarmiert.

Remscheid. Für dichten Rauch sorgte am späten Nachmittag ein Feuer bei der Firma Winning BLW GmbH in der Papenberger Straße. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilt, war dort eine Absauganalage in Brand geraten.

Mit der Berufsfeuerwehr rückten die freiwilligen Einheiten Nord und Hasten zur Einsatzstelle aus. Mittlerweile ziehen die ersten Kräfte wieder ab. Das Feuer war in einer Werkshalle hinter dem Verwaltungsgebäude entbrannt. Dort befinden sich mehrere Härteöfen und eine Vergüterei. ric

