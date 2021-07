100 Jahre: Die VHS feiert sich selbst

Blick zurück

+ © Michael Schütz Prosit auf die VHS: Zum 100-Jährigen nahm die VHS an der 1. bundesweiten langen Nacht der Volkshochschulen teil. Die Leiterin der Remscheider Bildungseinrichtung, Nicole Grüdl-Jakobs, stieß mit Alfons Ströter (l.) und Klaus Ehlers auf den runden Geburtstag an. © Michael Schütz

Das Jubiläum wurde mit der langen Nacht am Freitag und einem Festakt am Samstag gefeiert.

Von Peter Klohs

Wenn eine Institution 100 Jahre alt wird, dann ist das immer ein Grund zum Feiern. Und wenn es sich um eine so bedeutende Institution wie die Volkshochschule handelt, erst recht. Die Remscheider VHS feierte am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen, und das gleich an zwei Tagen.

Die Tage der Feier waren gut gewählt, denn fast auf den Tag genau vor 100 Jahren wurde im Artikel 148 der Reichsverfassung von 1919 die Förderung des Bildungswesens, einschließlich der Volkshochschulen, erstmals gesetzlich verankert. So war die Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, zu dem neben der VHS auch die Musik- und Kunstschule sowie die Bibliothek gehören, stolz auf „ihre“ Volkshochschule, wie Nicole Grüdl-Jakobs am Freitagabend bei der 1. bundesweiten langen Nacht der Volkshochschulen in Raum 227 erklärte. Dort wurde der erste Teil des Jubiläums mit allen interessierten Remscheidern ausgiebig gefeiert.

Der Chefredakteur von Radio RSG, Thorsten Kabitz, moderierte schwungvoll und mit viel Humor den Abend, den die Band Jazzlight mit anspruchsvoller Popmusik, die hier und da von Jazz durchzogen war, musikalisch begleitete.

Zahl der Kursteilnehmer lag vergangenes Jahr bei rund 5000

Klaus Ehlers und Alfons Ströter berichteten von ihrer Arbeit in der VHS – und flochten zahlreiche Anekdoten ein. Sie konnten viel erzählen: Ehlers ist ehemaliger kommissarischer Leiter der VHS Remscheid, Ströter als Bereichsleiter Politik und Umwelt immer noch dabei. Ehlers erinnerte daran, dass die eigentliche Basis der Volkshochschulen in Dänemark zu finden sei – und probte mit den 80 Besuchern daher einen Satz in Dänisch ein. Die Idee des lebenslangen Lernens, so Ehlers, habe auch heute noch Bestand.

Martina Palmer, Dozentin für Englisch, erzählte begeistert von ihren Erfahrungen aus 20 Jahren VHS. „Da lernen die unterschiedlichsten Menschen zusammen.“ Noch heute halte sie Kontakt mit vielen ehemaligen Kurst

eilnehmern. Auf ihren Wunsch für die Zukunft angesprochen, sagte Palmer: „Alle Menschen sollten wissen, dass alle gleich sind und keiner mehr wert ist als der andere.“

HISTORIE HINTERGRUND Die Ursprünge der Volkshochschulen liegen in Dänemark. In der Reichsverfassung von 1919 wurde die Förderung des Bildungswesens dann auch in Deutschland gesetzlich festgeschrieben. In Remscheid leitet seit zehn Jahren Nicole Grüdl-Jakobs die hiesige Volkshochschule.

Nicole Grüdl-Jakobs zeigte sich angesichts der Kursteilnehmerzahl von rund 5000 im Jahr 2018 zufrieden. „Die Zahl ist seit Jahren stabil. Aber wenn wir an die 5000 noch eine Null anhängen könnten, dann wäre ich erst mal zufrieden.“

Die VHS wird sich künftig auf den digitalen Wandel einstellen müssen. Soeben seien fünf digitale Großbildmonitore angeschafft worden, berichtete die Leiterin. Zum digitalen Wandel fänden in der VHS auch Kurse statt. Aber auch die politische Bildung bleibe wichtig, besonders angesichts der politischen Lage im Lande und weltweit, betonte Grüdl-Jakobs. Im Laufe des Abends durften die Gäste eine Virtual-Reality-Brille ausprobieren. Eine Bauchtanzvorführung, ein Mitsingkonzert mit Bettina L’Habitant sowie die Band Jazzlight ließen den Abend schließlich ausklingen.

