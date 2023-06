Grillardor: Kita kommt trotz höherer Baupreise

Der Standort für die geplante Kita Grillardor hinter der Grill-Erlebniswelt an der Lüttringhauser Straße 77.

Die Planungen an der Lüttringhauser Straße verzögern sich. An dem Bau der Kindertagesstätte wird aber weiter festgehalten. Die Kita könnte auch mehr als vier Gruppen bekommen.

Von Andreas Weber

Lennep. Die Planungen für die neue Kita Grillardor gehen weiter. Die Stadt reagierte im Jugendhilfeausschuss auf eine Anfrage der Linken, die sich auf eine Sitzung der Bezirksvertretung Lennep bezog. Dort hatte die Verwaltung den Grünen mitgeteilt, dass die Planungen für die Kindertagesstätte Grillardor in der Lüttringhauser Straße 77 pausieren. Aufgrund der immensen Kostensteigerungen hätte der Investor vorerst von einer Umsetzung der Pläne abgesehen. Die viergruppige Einrichtung mit 80 Plätzen ist ein Mosaikstein in den Bemühungen, weitere dringend benötigte Kita-Plätze zu schaffen.

Grillardor-Betreiber Frederik Kappenstein bestätigte auf RGA-Anfrage, dass in die Höhe geschossenen Baukosten die Realisierung in der Tat verzögert hätten. Gleichwohl geht es weiter. „Die Planungen werden angepasst“, versichert Kappenstein. Ob es reicht, die Kita wie angedacht Ende 2024 oder Anfang 2025 in Betrieb zu nehmen, ist offen. Die Stadtverwaltung jedenfalls ist zuversichtlich: „Da von Seiten des Investors keine Aussage zur Dauer und Auswirkung des ‘Auf-Halt-Setzens’ getroffen wurde, gehen wir davon aus, dass sich die Inbetriebnahme nicht verzögert.“ Die Stadt betont auch, dass angesichts der gestiegenen Preise möglicherweise die Gruppenstärke nach oben korrigiert wird.

Allein dieses Jahr bleiben rund 800 Kinder ohne Kitaplatz

„Denn eine Wirtschaftlichkeit beginnt in der Regel mit der Errichtung von vier Gruppen.“ Investor Grillardor prüfe zurzeit die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Projektes, die Anzahl der Gruppen sei hierbei ein Kriterium. Sollte der Raum für ein, zwei Gruppen mehr da sein, könne ein entsprechender Bauantrag gestellt werden. Die Stadt will Grillardor dabei unterstützen. Die Grillardor-Erlebniswelt an der Ecke Lüttringhauser Straße/Ringstraße, im Sommer 2020 eröffnet, wurde auf dem Gelände der alten Straßenmeisterei gebaut. Mit angedacht war dabei auf dem ehemaligen oberen Hof schon die Kita, die rechts neben dem Gebäude über die Auffahrt erreicht werden könnte.

Für 2023/24 gibt es in Remscheid 2224 Anmeldungen für Kinder, nur 1419 werden einen Platz in Kitas und Tagespflege erhalten. 800 bleiben unversorgt. Ziel ist es, das Delta mit Neubauten zu schließen. Durch den Rat wurde das Ausbauziel von 2019 im April um 734 Plätze erweitert. Die Kita-Planer Peter Nowack und Til Rebelsky sind gefordert, 1857 Plätze auf den Weg zu bringen. 485 gibt es mittlerweile, 180 stehen vor der Inbetriebnahme, weitere 430 sind für Ende 2024/Anfang 2025 avisiert, für die restlichen 320 müssen Standort, Investor und Träger gefunden werden.