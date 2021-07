Kaisersaal erstrahlt in neuem Glanz

+ © Roland Keusch Erst ein Wasserschaden machte das Team um Mo Zabihi auf die gewölbte Saaldecke aufmerksam. Die Hotel-Inhaber haben den Kaisersaal saniert. © Roland Keusch

Die Familie Zabihi hat das Traditionshotel Berliner Hof aufwendig saniert. Es beherbergt Lenneps wohl größten Veranstaltungsraum.

Der Berliner Hof, das Traditionshotel am Lenneper Mollplatz, macht schon von außen etwas her. Neben der Eingangstür laden zwei silberne Löwenköpfe mit einem beweglichen Ring zwischen den Zähnen dazu ein, anzuklopfen. Grüne Schlagläden und bunte Blumen vor den Fenstern lassen das verschieferte Haus einladend erscheinen. Lesen und sehen Sie, was sich im Inneren getan hat.