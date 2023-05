Sechs Wochen, 90 Angebote, ganz viel Spaß

Viele Einrichtungen in der Stadt bieten Aktionen in den Sommerferien an – erstmals nicht nur für Kinder.

Von Lena Spataro

Remscheid. Die Sommerferien starten in weniger als einem Monat, und das bedeutet auch in diesem Jahr wieder jede Menge Programm für Kinder und Jugendliche. Genauer sind bereits mehr als 90 Aktionen von unterschiedlichen Anbietern in Zusammenarbeit mit der Stadt in Planung. So kommt auch bei Familien, die nicht in den Urlaub fahren, keine Langeweile auf. Der RGA fasst einige Angebote zusammen.

Remscheider Turnverein 1861: An die 20 Aktionen vom Beginn der Ferien bis zum Ende plant der RTV. Dabei wurde nicht nur an Kinder und Jugendliche gedacht, sondern erstmals auch die ältere Generation berücksichtigt. So können beim Sitz-Zumba Senioren und Menschen mit körperlichen Einschränkungen ohne Probleme mitmachen. Wer es dagegen etwas actionreicher mag, wäre vielleicht bei der Kanutour auf der Wupper oder beim Aqua Climbing besser aufgehoben. „Ein bisschen Kultur können wir auch“, sagt Daniela Gradante, Vorsitzende des Sports beim RTV, und spielt dabei auf die Ausflüge ins Legoland Discovery Centre Oberhausen und ins Freilichtmuseum in Hagen an.

Natur-Schule Grund: Auch die Einrichtung in Grund hat ihr Programm auf sechs Ferienwochen verteilt. Von 10 bis 13 Uhr können Kinder im Alter bis zwölf Jahren ihre Umwelt mit allen Sinnen kennenlernen. Ob beim eigenen Kräuteranbau im Garten oder bei der Naturfühlung, haben sie die Chance, viel Wissenswertes über die hiesigen Wälder zu erfahren.

Kraftstation / Arbeitsgemeinschaft Jugendverbandsarbeit: In der Medienwerkstatt der Kraftstation haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren die Gelegenheit, ihr medientechnisches Wissen auf den neusten Stand zu bringen. Vom Drehen eigener Filme über die Moderation kleinerer Shows bis zum Schneiden von Kurzvideos sollte für jeden etwas Passendes dabei sein.

Die Schlawiner: Die Jugendhilfe in Lüttringhausen bietet Kindern und Jugendlichen in den ersten drei Ferienwochen ein buntes Programm. Sechs- bis Zwölfjährige besichtigen mit dem geschulten Team der Schlawiner die kulturellen Wahrzeichen des Bergischen Landes. Die Müngstener Brücke, das Röntgenmuseum und Schloss Burg sind dabei nur einige Anlaufstellen. Für Ältere von 13 bis 21 Jahren sind Hip Hop und Breakdance Kurse noch in der Planung. Das gesamte Angebot ist kostenlos.

Die Welle: In Lennep startet das Programm der Welle dagegen, anders als sonst, erst in den letzten zwei Wochen der Sommerferien.

Besonders beliebt ist der Klettergarten. „Wenn der fehlt, beschweren sich die Kinder immer“, sagt die Diplom-Sozialpädagogin Stephanie Dobke. Kunst- und Musikprojekte wird es ebenfalls wieder einige geben. Zudem öffnet die Filmschule an den Tagen, an denen keine Ausflüge stattfinden.

Mitmachen: Alle Angebote können separat voneinander und ohne Mitgliedschaft in den jeweiligen Vereinen gebucht werden. Bei einigen Terminen ist die Teilnehmeranzahl jedoch begrenzt. Die Kinderstadt ist schon ausgebucht. Wer also noch rechtzeitig einen freien Platz ergattern möchte, sollte schnell sein. Weitere Informationen gibt es im Internet:

www.remscheid.de

Zuschuss

Die Stadt ist bemüht, die Angebote für alle Interessierten zugänglich zu machen. So können Familien mit geringerem Einkommen unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss zu den Teilnehmerbeiträgen beantragen oder durch die verschiedenen Träger selbst finanziell unterstützt werden. „Die Teilnahme der Kinder soll nicht an den Einkünften der Eltern scheitern“, betont Sozialdezernent Thomas Neuhaus. Für mehrtägige Ausflüge können die Hilfen bis zu 90 Prozent des Beitrages decken. Dadurch sollen Zeltlager und Gruppenfahrten für alle möglich werden. „Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, sind das die Wochen, die am meisten hängen geblieben sind“, sagt er.

jugendfoerderung@remscheid.de