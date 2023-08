Fahrräder finden bald Platz im Autoparkhaus

Die Stadtwerke-Tochter PSR plant einen einjährigen Modellversuch am Rathaus.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die Stadtwerke-Tochter PSR plant, ihre Parkhäuser auch für Fahrräder zu öffnen. Zunächst sei ein etwa einjähriger Modellversuch in der Tiefgarage am Rathaus vorgesehen, berichtet Armin Freund, Prokurist des Unternehmens, das derzeit fünf Parkhäuser und zwei Parkplätze in Remscheid betreut. Bewährt sich das Konzept, soll es auf weitere Standorte ausgeweitet werden.

In der Garage unter dem Theodor-Heuss-Platz sollen demnach Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in Sichtweite des Leitstandes geschaffen werden, so dass die PSR-Mitarbeiter die Räder im Blick behalten können. Das sei „der beste Standort“, so Freund. Trotz der bevorstehenden Sanierungsarbeiten an dem Parkhaus. „Das betrifft nur die Decke, dadurch wird es keine signifikanten Nutzungseinschränkungen geben.“

Ladesäulen für E-Bikes seien während des Probezeitraums nicht geplant, später aber möglich, sagt Armin Freund. Auch eine Gebühr sei während des Versuchs nicht vorgesehen. „Im Nachgang müsste man sich dann aber mal darüber unterhalten.“ Die Räder bräuchten zwar viel weniger Platz als Autos, einige Stellplätze – und damit auch Einnahmen – würden durch sie aber wegfallen.

Wann der Versuch startet, steht noch nicht fest. Die PSR stecke noch mitten in den Vorarbeiten, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Dazu müssten unter anderem die Parkhausordnung angepasst und versicherungstechnische Fragen geklärt werden. „Wenn machen wir das vernünftig“, sagt Freund. Dazu gehöre auch die Frage, wie die Radfahrer mit ihren Zweiräder sicher ins Parkhaus und wieder raus kommen.

Die Idee, in Autoparkhäusern Platz für Fahrräder zu schaffen, ist nicht ganz neu. Und greift vor allem da, wo Platz oder Geld für eigene Fahrradparkhäuser fehlen. Bereits 2021 schlugen die Grünen in Köln vor, einen Teil der Tiefgarage am Dom für Drahtesel zu reservieren. In Aachen gibt es seit einiger Zeit 14 Plätze für Fahrräder im City-Parkhaus.

Radfahrer freuen sich, wenn ihre Fahrräder dort trocken und geschützt stehen, zumal wenn es sich um teure E-Bikes handelt. Dadurch soll der Besuch der City auf dem Zweirad attraktiver werden. Und gerade wenn schon viele Menschen mit dem Rad kommen, reduzieren solche Abstellmöglichkeiten auch die Zahl der Räder, die „wild“ irgendwo angekettet werden.

Auch technische Lösungen gibt es bereits einige. Im Aachener City-Parkhaus zum Beispiel werden die Räder über robuste Schließbügel, die Rahmen und Vorderrad blockieren, gesichert. Schließlich gibt es nicht überall einen Leitstand wie in der Rathaus-Tiefgarage, von dem aus die Räder im Blick behalten werden können. Geöffnet und verschlossen werden die Bügel über ein „Mobility-Key“, eine Art Schlüsselanhänger, der zur Abrechnung mit der Kontoverbindung des Nutzers verknüpft ist.