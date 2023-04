„Dramödie“ Extrawurst zeigt, wie einfach Rassismus ausbrechen kann

Im Teo Otto Theater gab es für die Mischung aus Drama und Komödie stehende Ovationen.

Von Sabine Naber

Remscheid. Mit minutenlangen, stehenden Ovationen ist das fünfköpfige Ensemble des Euro-Studios Landgraf am Dienstagabend im Teo Otto Theater gefeiert worden. Mit der Satire „Extrawurst“ – die beiden Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob bezeichnen ihr Stück als Dramödie, weil die beiden Genres Drama und Komödie gleichermaßen intensiv bedient werden – gelang es den Protagonisten hervorragend, ihr Publikum zum Lachen und gleichzeitig zum Nachdenken zu bringen.

Und zu verdeutlichen, wie aus einem nichtigen Grund heraus, plötzlich Rassismus ausbrechen kann.

Auf der Bühne ist das Vereinsheim eines Kleinstadt-Tennisclubs zu sehen. Auf der Holztheke steht schon das Büffet bereit, denn die Mitgliederversammlung – die Zuschauer im Theatersaal werden als Vereinsmitglieder immer wieder ins Geschehen einbezogen – ist eigentlich schon vorbei.

Heribert Bräsemann (Gerd Silberbauer) ist als Präsident, Matthias Scholz (Daniel Pietzuch) als sein Vertreter wiedergewählt worden. Und jetzt soll es eigentlich nur noch kurz darum gehen, über einen neuen Grill für die Vereinsfeier abzustimmen.

Worum geht es in dem Stück „Extrawurst“?

Was der Präsident als Formsache abtut, entwickelt sich zu einem Schlagabtausch zwischen Erol (Matthias Happach), dem einzigen Vereinsmitglied mit Migrationshintergrund, seiner Tennispartnerin Melanie (Susanne Thiel) und ihrem Ehemann Torsten (Hans Machowiak). Die harmlos beginnende Diskussion darüber, ob es nicht fair sei, für Erol, der als gläubiger Moslem seine Grillwurst ja bekanntlich nicht auf einen Rost legen darf, auf dem auch Schweinefleisch gegrillt wird, einen zweiten Grill anzuschaffen, macht klar, dass von gelebter Demokratie zumindest in diesem Verein nicht die Rede sein kann. Absurde Ressentiments werden ausgetauscht.

Beispielsweise gefragt, ob das Wort Grillwurst überhaupt im Koran vorkommt. Oder ob man Religion tolerieren muss, wenn man selbst Atheist ist. Man kann nicht anders, als über so viel Nonsens zu lachen. Gleichzeitig aber erschreckt man, wie viel Alltagsrassismus unterwegs zu sein scheint. Es wird geschrien und beleidigt, bis am Ende nichts mehr so ist, wie es war. Und sich der Vereinsvorstand in Gänze zerlegt.

