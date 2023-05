Eschbach wird Zuhause für 10.000 junge Fische

Vorsichtig schicken Christoph Lamm (r.), Yasin Polat (l.) und Frank Langer die jungen Fische auf die Reise in für sie unbekannte Gewässer.

Sportfischer setzen Bachforellen im Schwanenteich aus. Aber nur ein Bruchteil wird überleben.

Von Dela Kirchner

Remscheid. Statt mit Fahnen zur Kundgebung oder mit Sonnenbrille in den Biergarten: Am 1.-Mai-Feiertag machten sich die Mitglieder des Sportfischervereins (SFV) mit Gummistiefeln auf zum Eschbach. Nahe der Intzestraße an der Mebusmühle hatten sie eine ganz besondere Mission. Sie gaben 10 000 winzig kleinen Bachforellen einen neuen Lebensraum. Ganz langsam und vorsichtig wurden die kleinen Forellen aus ihren mit Wasser gefüllten Behältnissen herausgeleitet, ehe sich sich langsam aufmachten in unbekannte Gewässer.

+ Die Bachforellen sind etwa fünf Wochen alt. In rund drei Jahren werden sie ausgewachsen sein. © Doro Siewert

Es war bereits die zweite Aktion des Vereins, der in Remscheid und Umgebung aktiv ist. Bereits im vergangenen Jahr setzten die Mitglieder 40 000 neue Bewohner im Schwanenteich aus. Rund fünf Wochen alt sind die kleinen Fische, in ungefähr drei Jahren sollen sie ausgewachsen sein – und auch geangelt werden können. Doch nur die wenigstens werden bis dahin überleben, wissen die Mitglieder schon jetzt: „Wenn von den heute eingesetzten Forellen in drei Jahren noch 100 übrig sind, war die Maßnahme ein Erfolg“, sagt Christoph Lamm, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, über die Maßnahme, die auch von der Stadt Remscheid gefördert wird.

Damit möglichst viele der Bachforellen überleben, haben die Sportfischer die Stelle an der Mebusmühle ganz bewusst gewählt. „Die Umgebung rund um den Schwanenteich, der ja renaturiert wurde, ist ideal“, berichtet Christoph Lamm. „Die Fische können von hier über den Eschbach bis in den Tenter Bach aufsteigen.“ Und: Das Wasser am Schwanenteich ist verhältnismäßig kalt. Aus diesem Grund wurden bisher auch nur Bachforellen eingesetzt. Die mögen es nämlich kühl.

Während die Aufgabe für die erfahrenen Sportfischer eine herausfordernde ist, der sogenannte „Besatz“ der kritischste Moment sei, sieht es für die winzigen Bachforellen ganz anders aus: „Die Situation hier ist für die Fische wie Urlaub – sie müssen gegen keine Strömung ankämpfen. Bisher sind die jungen Fische nur fließendes Gewässer gewohnt“, berichtet Lamm Und trotzdem sei es ihnen möglich, den Teich über eine angelegte Fischtreppe in Richtung Eschbach zu verlassen.

Der SFV Remscheid und Umgebung hat das Gewässer und den Eschbach gewissermaßen gepachtet, um dort angeln zu dürfen. „Ruhig mit Hut am Ufer sitzen und angeln, wie viele Menschen sich das vorstellen, ist nicht alles,“ sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzende. „Ich sehe mich auch in der Pflicht, zum Naturschutz beizutragen.“ Ohne eine Prüfung zum Angelschein ist dies nicht möglich – Sachkunde zum richtigen Umgang mit den Fischen, beziehungsweise zum tierschutzgerechten Töten der Tiere, ist zwingend erforderlich. Ein Vorbereitungskurs zur Prüfung ist nicht vorgeschrieben und im Internet gibt es unzählige Angebote zum Üben. Auch hier gilt: Nichts ist wichtiger, als direkt von den „Alten Hasen“ zu lernen.

Über den Verein: Der SFV Remscheid und Umgebung hat aktuell 137 Mitglieder, von denen rund 80 aktiv sind. Neben dem Schwanenteich besitzt der Verein auch einige Angelscheine für die Wuppertalsperre. Für Interessierte sind zwei Veranstaltungen in Planung: Der Verein wird voraussichtlich beim Kinder- und Jugendtag in Lennep vor Ort sein – und lädt für Christi Himmelfahrt zu frisch geräucherten Forellen ins Vereinsheim in der Niederfeldbach ein.