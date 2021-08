PSR erhöhen die Preise für Kurzzeitparker um 50 Cent

Parken wird teurer

+ © Roland Keusch Die Ticketpreise für Kurzparker sind an fast allen Standorten gestiegen (Archivbild). © Roland Keusch

Remscheider müssen seit dem 1. Januar teils das Doppelte dessen zahlen, was vor dem Jahreswechsel fällig wurde.

Die Stadtwerketochter PSR (Park-Service Remscheid), die in Alt-Remscheid und Lennep, mehrere Parkplätze und -häuser betreibt, hat die Ticketpreise für Kurzparker an fast allen Standorten um 50 Cent pro Stunde erhöht. Nur die Preise für das Parken in den Allee-Arkaden bleiben gleich. Lesen Sie hier, warum die Preissteigerung laut Stadtwerke-Prokurist Armin Freund nötig wurde.