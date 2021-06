Europa finanziert in Remscheid viele Projekte

4,2 Millionen Euro Förderung

Staatengemeinschaft fördert Wirtschaft, Soziales und die Stadt. Geld gibt es aus mehreren Töpfen.

Von Leon Hohmann

Große Bauprojekte wie etwa der Stadtumbau West sind ohne Zuschüsse von der Europäischen Union (EU) für die Stadt nicht bezahlbar.

In der aktuellen EU-Förderperiode (2014 bis 2020) fließen knapp 4,2 Millionen Euro nach Remscheid. Das geht aus der Antwort der NRW-Landesregierung auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Sven Wolf (SPD) hervor. Von der Förderung profitiert nicht nur die Stadtkasse. Geld gibt es auch für Unternehmen oder die Diakonie.

Zuschüsse für Remscheid gibt es aus vier verschiedenen Fördertöpfen, die ihren Schwerpunkt auf die Investition in Wachstum, Investition in Beschäftigung und die Unterstützung der Landwirtschaft setzen.

Zudem könne es weitere Mittel für Remscheid geben, die aber nicht nach Kommunen aufgeschlüsselt seien, heißt es von der Landesregierung. Bis zu 50 Prozent der Kosten der bewilligten Projekte übernimmt die EU – die restliche Summe muss mit eigenen Mitteln finanziert werden.

Staatengemeinschaft fördert das Städtedreieck als Modellkommune

Viele bergische Projekte, die von Geld aus den Fördertöpfen für Wirtschaft und Soziales profitieren, werden von der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (BSW) betreut, erklärt Stadtkämmerer Sven Wiertz. Dazu zählen etwa Projekte wie die Bergischen Panorama-Radwege, teilt Anette Kolkau von der BSW mit. Gefördert werden sie mit 260 000 Euro. Zudem stellt die EU Mittel für die „Digitale Modellkommune“, ein Projekt der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal, bereit.

Nicht nur im Digitalen, auch in der Energie wird das Bergische Städtedreieck als Modellkommune von Europa gefördert.

Mit dem Geld soll die sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ausgebaut werden. Dabei geht es darum, Wärme zu nutzen, die beispielsweise als Nebenprodukt bei der Stromerzeugung anfällt. Die Stichworte lauten hier Nah- und Fernwärme. 350 000 Euro von der EU stehen bereit für ein weiteres BSW-betreutes Projekt: kleine und mittelständische Unternehmen aus der Tourismus-Branche im Städtedreieck sollen mit der Förderung ihre Defizite gegenüber Großunternehmen kompensieren.

Profitieren können von den EU-Programmen aber nicht nur Tourismus-Firmen. Sechsstellige Fördersummen fließen auch an Remscheider Unternehmen, um etwa an neuen Produkten und Technologien zu forschen. Kämmerer Wiertz nennt die wirtschaftliche Unterstützung in diesem Zusammenhang „wichtige Impulse“.

Jobcenter und Diakonie werden durch Sozialfonds unterstützt

Es müssen aber nicht die großen Bauprojekte oder Innovationen sein, die Zuschüsse von der Staatengemeinschaft erhalten. So wird das Jobcenter unterstützt, um die soziale Inklusion zu fördern sowie Armut und Diskriminierung zu bekämpfen. Dazu gehöre auch die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, heißt es in einem Projektsteckbrief.

Auch in Lennep landet viel Geld aus den europäischen Fördertöpfen. So erhält etwa das Diakonische Werk des Kirchenkreises Hilfe in Höhe von 120 000 und 248 760 Euro zur Förderung von Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren.

STADTUMBAU WEST KOSTEN Die Maßnahmen des Stadtumbaus West wurde von der EU mit rund 3 Millionen Euro gefördert. Bereit gestellt wurde das Geld allerdings in der vorhergehenden Förderperiode von 2007 bis 2013. Das Land NRW beteiligte sich in diesem Zeitraum mit circa 800 000 Euro. Das Gesamtvolumen des geförderten Projektes betrug etwa 6,5 Millionen Euro.

Neben dem Sozialen können auch Forst- und Landwirte von den Zuschüssen profitieren. Gleich zwei Fördertöpfe stellen die Landwirtschaft in den Fokus. Daraus fließen rund zwei Millionen Euro nach Remscheid. So erhalten die Technischen Betriebe knapp 12 000 Euro zur Aufforstung, damit der Wert des städtischen Waldes steigt. Zudem soll Naturkatastrophen vorgebeugt werden.