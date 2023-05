„Ich bringe alle um!“ - Remscheider soll Nachbarn gedroht haben

Berufungsprozess am Landgericht Wuppertal zu möglicher Brandstiftung.

Von Dirk Lotze

Remscheid. Bei einem nächtlichen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Alt-Remscheid soll ein 47 Jahre alter Bewohner seine Nachbarn mit dem Tod bedroht haben. Während des Feuers am Abend des 16. April 2022 habe er alkoholisiert vor der Tür seiner brennenden Dachgeschoss-Wohnung an der Freiheitstraße gestanden. Er habe durchs Treppenhaus gebrüllt: „Ich bringe alle um!“ Das berichtete eine 86 Jahre alte Nachbarin als Zeugin vor dem Landgericht in Wuppertal. Aussagen zufolge hatte der Vermieter dem 47-Jährigen fristlos gekündigt gehabt. Der Strom in seinen Räumen sei seit Monaten abgestellt und die Wohnung verwahrlost gewesen.

Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Die Richterinnen und Richter verhandeln seine Berufung gegen drei Jahre Freiheitsstrafe ohne Bewährung und Einweisung in eine Entziehungsklinik, die das Amtsgericht Remscheid nicht rechtskräftig verhängt hat. Diesem Urteil zufolge hätte der Mann gleichmütig hingenommen, dass sich das Feuer einer Kerze in seiner Wohnung ausweitete. Erst als die Räume in Flammen standen, habe er sich umentschieden, doch noch Nachbarn alarmiert und einen Löschversuch gestartet.

Die Feuerwehr erhielt mehrere Notrufe parallel und versuchte festzustellen, ob Personen von Flammen eingeschlossen waren. Das war nicht der Fall. Dem Angeklagten soll im Rettungswagen eine Polizistin vorgehalten haben: Er hätte sterben können. Seine Antwort darauf sei gewesen: „Das wäre vielleicht nicht so schlimm.“ Eine Blutprobe soll später 3,2 Promille Alkohol ergeben haben. Der 47-Jährige bestreitet die Abläufe. Sein Anwalt erläuterte: „Diesen Vorwurf – dass er da gewartet hätte – kann man nicht so stehenlassen.“

Darüber hinaus wolle sein Mandant die Entziehungstherapie nicht; er halte sie in seinem Fall für zwecklos. Der Angeklagte beschrieb, er habe den Tag des Brandes mit Trinken verbracht und sich am Abend ein weißes Grablicht zum Lesen angezündet. Er sei eingeschlafen. Als er aufwachte, habe das Zimmer gebrannt. Er habe Hilfe gerufen und versucht, zu löschen.

Landgericht setzt zwei weitere Verhandlungstage an

Die 86-jährige Zeugin gab im Gericht zur möglichen Todesdrohung an: Aus ihrer Sicht hätten die alle gehört. „Er hat es laut genug gebrüllt.“ Sie sagte aus, sie möge den Angeklagten nicht: „Der hat einfach genervt. Er hat immer gebettelt.“ Der Mann bestätigte, er habe „vom Schnorren“ gelebt. Das Arbeitslosengeld II hätte neben den allgemeinen Kosten nicht für seinen Alkohol- und Cannabis-Bedarf gereicht.

Das Landgericht hat zwei weitere Tage für die Verhandlung vorgesehen.