Remscheider Schulen: Wlan gibt´s nur nach Absprache

Selbst wenn die technischen Voraussetzungen vorhanden sind: Schüler erhalten noch lange kein Passwort.

Von Andreas Weber

Remscheid. Ohne Internet geht nichts mehr, gerade im Leben von Jugendlichen. Auch im Unterricht wird das digitale Zeitalter seit Corona vorangetrieben. Nicht nur aus pädagogischen Gründen möchten Schüler ihre eigenen Handys und Tablets in der Schule nutzen können. Die Forderung von Lehrern und Schülern an den Schulträger ist deshalb eindeutig: „Wir brauchen flächendeckend Wlan in allen Schulen und zwar sofort.“

Dies ist nicht einfach, bremste Jörg Hockenbring, Leiter des IT-Bereichs der Stadt, in der letzten Sitzung des Jugendrates die Erwartungen. Einerseits sagt die Stadt: „Jetzt kommt Wlan, aufgespannt durch die Access Points“, andererseits heißt es: „Wir kümmern uns um Hardware, Leitungen und Infrastruktur. Wie das vor Ort ausgefüllt wird, obliegt den Schulen. Da mischen wir uns nicht ein“, erklärt Hockenbring.

„Ohne Wlan brauchen wir keine eigenen Endgeräte mitbringen.“

Ratsfrau Isabell-Sophie Schneider, angehende Industriekauffrau, pickte sich für ihr Unverständnis ein prägnantes Beispiel heraus: ihre Schule, das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung. Im Sommer 2022 am Hauptbahnhof fertiggestellt und bezogen, hochmodern und mit dem neuesten Technikstandard versehen. Wenn nicht dort, wo sonst?, fragt sich Isabell-Sophie Schneider: „Das Kolleg wurde für sehr viele Millionen gebaut. Und permanent wird von Digitalisierung geredet. Aber ohne Wlan brauchen wir keine eigene Endgeräte mitbringen“, schüttelt sie den Kopf.

Als Schulleiter Achim Zyto in der Unterstufe der Industriekaufleute vergangenen Donnerstag seine erste Stunde abhielt, hakte die Jugendrätin direkt nach, sprach auf den Mangel an. „Wenn ich nach Wuppertal fahre, kriege ich an Schulen sofort ein Wlan-Passwort“, sagt Schneider und versteht nicht, warum Remscheid eine lange Leitung hat.

Hockenbrings Aussage, dass „die Schulleitungen die Herren der Daten“ seien, überrascht Achim Zyto. „Wlan funktioniert bei uns im Schulgebäude wunderbar. Jeder im Kollegium hat ein Passwort, kommt rein. Wenn uns die Stadt grünes Licht gibt, könnten alle 1350 Kollegschüler morgen im Netz sein.“ Bislang sei die Devise gewesen, dass die Schüler nicht ohne Einschränkungen Wlan erhalten.

Jörg Hockenbring nennt das Thema komplex. Wlan habe den Vorteil, dass es ortsungebunden betrieben werden könne, aber den Nachteil, dass genau geschaut werden müsse in Schulen, wann und mit welchen Geräten (schuleigene oder persönliche der Schüler) es genutzt werden dürfe, wie im Unterricht und ob in der freien Zeit. Es gehe um Aufsichtspflicht, Verantwortung, Jugendschutz, Verhinderung von Missbrauch. Und diverse Nutzer. In Schulen bewegen sich viele Personen online, gab der IT-Fachmann zu bedenken. Neben Lehrern und Schülern Verwaltungspersonal, außerhalb der Schulzeiten Bürger, Sportvereine, Politiker.

Bedenken äußert Hockenbring auch in einer anderen Hinsicht: „Wenn in der Schule Access-Points sind, drängen sich ab nachmittags auf den Schulhöfen Leute, die nichts mit dem Schulbetrieb zu tun haben und möglicherweise im Netz Unsinn anstellen.“ Markus Eschweiler (Schulverwaltungsamt) räumt ein: „Das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung hat die baulichen Voraussetzungen, ist die erste Schule, die soweit ist. Aber alles wird nicht gehen. Was geht, muss abgesprochen werden.“

Dabei gehe es um Schülerinternet mit Jugendschutz über T@School-Anschlüsse, freies Internet, Lernplattformen wie Logineo, pädagogische Server, Schulverwaltungsserver oder Web-Auftritte oder Mailsysteme der Schulen. Dies gelte im Übrigen auch für Grundschulen, merkte Hockenbring an.

+ „Gibt die Stadt grünes Licht, können die Schüler morgen ihr Wlan-Passwort erhalten“, sagt Schulleiter Achim Zyto. © Doro Siewert

Achim Zyto - der neue Schulleiter

Anfang Mai hat Achim Zyto seine Ernennung erhalten. Seither ist der 57-Jährige offiziell Leiter des Berufskollegs Wirtschaft und Verwaltung. Zuvor hatte er die im Sommer 2022 in den Ruhestand gegangene Cornelia Berghaus-Biermann kommissarisch vertreten. Im neuen Gebäude am Hauptbahnhof zu sein, sei wie ein „Lottogewinn“, schwärmt der Pädagoge für Betriebswirtschaftslehre. Zyto stammt aus Aachen, lebt in Wetter an der Ruhr. Studiert hat er in Siegen, war an Berufskollegs in Hattingen und Olpe, bevor er 2014 nach Remscheid kam. 1350 Schüler zählt das Kolleg, unterrichtet von 65 Lehrkräften. Sein Kollegium lobt der neue Chef als „kreativ und innovativ“.