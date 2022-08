Remscheider Polizei soll Taser erhalten

Zusätzliche Waffe

+ © Rolf Vennenbernd Zeitnah werden die Polizisten ausgestattet. © Rolf Vennenbernd

Die Polizisten in Remscheid sollen künftig mit Tasern als zusätzlichen Waffen auf Streife gehen.

Remscheid. Nach Pilotphasen in Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und dem Rhein-Sieg-Kreis werden weitere Behörden mit dem sogenannten „Distanzelektroimpulsgerät“ ausgestattet. Im Bergischen nehmen die Beamten in Remscheid die Taser als Erste mit in den Dienst, Solingen und Wuppertal sollen zeitnah folgen.

