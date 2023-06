Remscheider müssen sich keine Sorgen ums Trinkwasser machen

2008 war das letzte nasse Jahr an der Bever. Seit 2018 wird der Jahresdurchschnittswert dauerhaft unterschritten.

Remscheid. Wenn Susanne Fischer aus ihrem Bürofenster auf den Rasen schaut, blickt sie auf eine braune Fläche. Nicht erst im Hochsommer, sondern bereits jetzt. „Es hat sich etwas verändert, auch bei uns im Bergischen“, sagt die Mitarbeiterin des Wupperverbandes. Die Zahlen, die ihr die verschiedenen Messstellen über den Niederschlag an den Talsperren liefern, geben ihr recht.

2008 wurden an der Bever-Talsperre letztmalig mehr als 1400 Liter Regen pro Quadratmeter und Jahr gemessen. Das war das letzte nasse Jahr. Seit 2018 wurde dann auch der Jahresdurchschnittswert von 1292 Liter pro Quadratmeter dauerhaft unterschritten. 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 fielen zu trocken aus. Und auch für 2023 erwartet der Deutsche Wetterdienst in seinen saisonalen Klimavorhersagen einen viel zu heißen und trockenen Sommer.

Dafür sprechen auch die aktuellen Messwerte von der Bever. Schon der Mai war deutlich trockener als im Durchschnitt und auch im Juni sind bisher erst 23 Liter pro Quadratmeter gefallen, davon 19 Liter bei dem angekündigten Unwetter in der vergangenen Woche. Solche Starkregenereignisse und sehr nasse Monate im Winter werden sich nach Expertenmeinung häufen.

„Der Einsatz von Leitungen ist nicht zulässig.“

Den nassen Monaten Januar und März ist es derweil zu verdanken, dass die Talsperren im Bergischen trotz Trockenheit noch bis zum Rand gefüllt sind.

Mit einem maximalen Stauinhalt von 81 Millionen Kubikmetern Wasser – das sind mehr als 600 Millionen Badewannen – ist die Große Dhünn-Talsperre nach der Rappbode-Talsperre im Harz nicht nur die zweitgrößte Trinkwassertalsperre Deutschlands. Die Große Dhünn ist für Remscheid und viele weitere Kommunen zugleich die wichtigste Bezugsquelle. Um sie, das ist die gute Nachricht, müssen sich die Bergischen gegenwärtig keine Sorgen machen: Die Hauptsperre ist aktuell zu 91 Prozent gefüllt.

Remscheids Wasserversorger zeige sich deshalb gelassen. „Es herrscht kein Mangel“, heißt es aus dem Reich von Dr. Joachim Frings, der bei den Remscheider Stadtwerken für die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser zuständig ist. Neben der Quantität stimmt auch die Qualität. Die Fische in seinem Büro, die auf die Gewässergüte besonders sensibel reagieren, sind putzmunter.

Auch die Wupper-Talsperre ist mit 20,6 Millionen Kubikmeter Wasser zu 83 Prozent gut gefüllt. Platz bietet sie für knapp 25 Millionen Kubikmeter. Doch voll wird die Talsperre nie. Schließlich wird ihr Wasser gebraucht, um den Stand der Wupper zu regulieren.

Seit 1989 verhindert die Sperre sowohl Überschwemmungen als auch ein Trockenfallen der Wupper in Wuppertal. Dazu kam es übrigens im Sommer 1959. Der Sommer war so trocken und heiß, dass der Fluss, der der Stadt ihren Namen gab, kein Wasser mehr führte.

Von solchen Szenarien sind die Bergischen im aktuellen Sommer weit entfernt. Dennoch appellieren Stadtwerke wie Wupperverband zu einem sparsamen Umgang und die Stadt Remscheid erneuert ihre Bitte aus dem vergangenen Jahr. Wer an Bächen wohnt und seinen Garten bewässern möchte, möge dafür allenfalls die Gießkanne nehmen: „Der Einsatz von Leitungen, Pumpen oder anderen Hilfsmitteln ist nicht zulässig.“

Auf ein Pool-Verbot, wie Umweltschützer ihn forderten, verzichtet die Stadt dagegen. Einen solchen Luxus im eigenen Garten leisten sich im Klimawandel immer mehr Deutsche. Aktuell gibt es rund zwei Millionen davon für das private Planschvergnügen.

Remscheider verbrauchen 130 Liter

130 Liter Wasser verbraucht jeder Remscheider durchschnittlich pro Tag. Die Versorger stellt das aktuell vor keine Probleme. Die Große Dhünn-Talsperre, aus der sie das Trinkwasser für Remscheid beziehen, ist selbst in trockenen Sommern gut gefüllt. Dennoch haben die Stadtwerke reagiert. Sie reaktivieren gerade ihr Wasserwerk im Eschbachtal. 2004 wurde es stillgelegt. 2024 soll es nun wieder in Betrieb gehen. Im Verbund mit der Neyetalsperre dient die Eschbachtalsperre dann als eiserne Reserve.

Standpunkt von Axel Richter: Ein trockener Winter

Die Wassermassen scheinen, unerschöpflich zu sein. So viele Liter schwappen in der Großen Dhünn-Talsperre, dass ein Versiegen der wichtigsten Trinkwasserquelle für Remscheid unvorstellbar erscheint. Doch der Schein trügt. Auch die zweitgrößte Trinkwassertalsperre Deutschlands ist auf den Zufluss in den Herbst- und Wintermonaten angewiesen. Dann ist der Boden gesättigt, und die Pflanzen nehmen kein Wasser auf, so dass der Regen über die Bäche in die Speicher plätschert. Doch schon ein trockener Winter könnte die Selbstverständlichkeit, mit der die Remscheider im Durchschnitt 130 Liter pro Tag verbrauchen, in Frage stellen.

Die Entscheidung der Stadtwerke, mit der Inbetriebnahme der Großen Dhünn-Talsperre nicht auf ihre kleinen Speicher zu verzichten, war deshalb vorausschauend. Im Klimawandel könnte das Wasser der Eschbach- und der Neyetalsperre den Remscheiderinnen und Remscheidern noch einmal von großem Nutzen sein.