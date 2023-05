Remscheider hat an einem EU-Gesetz mitgewirkt

Yannick Nützmann absolviert derzeit ein Praktikum im Europäischen Parlament. Er gibt uns einen Einblick in den Alltag der Politiker.

Das Gespräch führte Peter Klohs

Yannick, Du machst derzeit ein Praktikum in Brüssel im EU-Parlament. Wie kam es dazu, bist du familiär vorgeprägt?

Yannick Nützmann: Ja und nein. Die Familie, das heißt meine Eltern, sind sehr an Politik interessiert. Dieses Interesse ist nicht parteigebunden. Aber meine Eltern haben mir schon sozialdemokratische Werte vermittelt, das ist wahr.

Das Europäische Parlament steht nun nicht gerade auf Platz eins des allgemeinen Interesses. War das bei dir anders?

Nützmann: Absolut. Ich fand den Grundgedanken des Europäischen Parlaments schon immer faszinierend. Da kommen viele Länder zusammen, alle unterschiedlich in Sprache und Kultur, und versuchen, europäische Probleme so zu lösen, dass alle etwas davon haben. Der Gedanke der Gemeinsamkeit, der Solidarität, alles konzentriert auf eine Stadt, in diesem Fall Brüssel. Das hat etwas ungemein Faszinierendes.

Du bist Mitglied der SPD, bei den Jusos tätig. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Petra Kammerevert?

Nützmann:Ich habe sie bei einer politischen Veranstaltung getroffen. Ich wusste, dass sie einen gigantischen Wahlkreis hat, der von Wuppertal über Remscheid bis Krefeld reicht, und dass rund zehn Millionen Menschen dort leben. Ich habe mich auf Anraten von Ulla Wilberg ganz offiziell bei Petra Kammerevert beworben und dann erst einmal lange gewartet (lacht). Ich hatte Glück, dass ich mich antizyklisch beworben hatte und „nur“ zwei Monate auf den Rückruf warten musste. In einem persönlichen Gespräch haben wir schnell festgestellt, dass es „passt“. Ich bin seit Mitte April für drei Monate Praktikant im Europäischen Parlament. Das Praktikum endet am 14. Juli.

Kannst du sagen, wie dein Arbeitstag aussieht?

Nützmann: Nicht wirklich. Das ist ganz schwer. Jeder Tag ist unterschiedlich. Zurzeit sind viele Sitzungen in Straßburg. Es gibt viele Ausschüsse und Fraktionssitzungen. Die finden allerdings hier in Brüssel statt. Ich kann bei allen Sitzungen dabei sein. Sehr beeindruckend ist immer wieder, wie die Kollegen es schaffen, die Redebeiträge simultan in viele andere Sprachen zu übersetzen. Das ist organisatorisch Champions League.

Hast du den Berufswunsch, Politiker zu werden?

Nützmann: Da ich Politikwissenschaft studiere, läge es nahe, nicht wahr? Tatsache ist jedoch, dass diese Frage für mich zu früh kommt. Ich schaue, was auf mich zukommt und entscheide das später. Richtig ist aber auch: Die Arbeit im EU-Parlament ist hoch anspruchsvoll und wird oft unterschätzt.

Hattest du Gelegenheit, bei wichtigen Entscheidungen mitzuarbeiten?

Nützmann:Ja. Ich habe bei einem Medienfreiheitsgesetz, das bald in das EU-Parlament eingebracht wird, mitgearbeitet und Vorschläge gemacht. Das Gesetz soll garantieren, dass Medien in demokratisch fragwürdigen Staaten nicht in die Hände des Staates geraten. Es wäre sehr schön, wenn dieses Gesetz angenommen würde. Wenn dies beschlossen wird, ist meine Zeit in Brüssel allerdings schon vorbei. Auch dieser Gesetzentwurf wurde simultan in alle anderen Sprachen übersetzt. Das ist ein hoher Aufwand und sehr beeindruckend.

Was nimmst du ansonsten noch mit aus dem EU-Parlament?

Nützmann: Die gute Zusammenarbeit. Wir haben ein tolles Büro mit ebensolchen Kollegen. Auch Fragen wie „Was ist Kultur?“ oder „Was macht Gemeinschaft aus?“, die bei uns stark diskutiert werden, werden mich weiter beschäftigen.

Zur Person

Praktikum: Der Lüttringhauser Yannick Nützmann absolviert derzeit ein Praktikum bei der SPD-Abgeordneten Petra Kammerevert im Europäischen Parlament in Brüssel. Er studiert Politikwissenschaften an der Universität Duisburg/Essen.

Zur Person: Yannick Nützmann wurde 2001 in Remscheid geboren und wuchs in Lüttringhausen auf. Er besuchte das Leibniz-Gymnasium und machte dort 2020 Abitur. Einen festen Berufswunsch hat er noch nicht: „Das ist noch so weit weg.

