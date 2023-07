Enkeltrick: „Die Scham der Opfer ist oft groß“

Allein in NRW beträgt der Schaden durch Betrug jedes Jahr mehrere Millionen Euro. Polizeihauptkommissar Michael Schroer erklärt, wie Sie sich schützen können und dass es nicht nur ältere Menschen betrifft.

Remscheid. „Rate mal, wer am Telefon ist.“ Oft geben sich Betrüger beim berüchtigten „Enkeltrick“ als ein in Not geratenes Familienmitglied aus – die Betrugsmasche kursiert seit einigen Jahren in unzähligen Varianten. Wir sprachen mit Michael Schroer vom Kommissariat Opferschutz der Polizei darüber, wie Betroffene reagieren und bei welchen Anzeichen die Alarmglocken schrillen sollten.

Herr Schroer, in den Medien wird seit einigen Jahren regelmäßig vor dem Enkeltrick gewarnt. Warum fallen immer noch Menschen darauf herein?

Michael Schroer: Trotz umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit können immer noch nicht alle potenziellen Opfer erreicht werden. Es ist immer wichtig, dass Angehörige, also Kinder und Enkelkinder, mit den älteren Menschen sprechen. Die Täter agieren häufig aus dem nicht europäischen Ausland. Da sind Callcenter im Hintergrund, von denen aus ein Computer selbstständig Nummern in großer Masse anwählt und sich diese Daten zum Beispiel aus öffentlichen Telefonbüchern zieht. Oft wird dabei gezielt nach alten deutschen Vornamen gesucht. Angesichts der Vielzahl der Kontaktversuche klappt es leider immer irgendwo. Bei den Schockanrufen, die eine Variante des Enkeltricks sind, kommt der Schockmoment erschwerend hinzu. Die Betroffenen werden extrem unter Zeitdruck gesetzt, so dass sie nicht mehr rational denken können und nur noch ihrem Angehörigen helfen möchten, der sich vermeintlich in einer Notlage befindet.

Welche Varianten des Betrugs sind aktuell besonders verbreitet?

Schroer: Der sogenannte Messenger-Betrug ist vor ein paar Jahren aufgekommen – inzwischen sind die Zahlen da sehr in die Höhe geschossen. Dabei bekommt man eine SMS von einer zunächst unbekannten Nummer auf sein Smartphone, in der sich der vermeintliche Absender als ein Familienmitglied ausgibt. Darin wird behauptet, dass beispielsweise der Sohn oder die Tochter eine neue Telefonnummer hat, die im Telefon abgespeichert werden soll. In der Folgenachricht über Whatsapp schildert dann der Absender, dass er gerade eine größere Anschaffung gemacht hat, die noch bezahlt werden müsse. Da aber das Handy kaputt sei und alle Geldgeschäfte online über das Smartphone gemacht werden und die neue Küche oder das neue Auto morgen geliefert werde, brauche man circa 1000 Euro. Meistens folgt dann noch eine zweite und eine dritte Forderung. Spätestens dann haben die Betroffenen in der Regel gemerkt, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen sind.

Wie sollte man sich verhalten, wenn man einen Schockanruf erhält, der eine Notlage vortäuscht?

Schroer: Zuerst gilt es, die Ruhe zu bewahren und zu fragen, wer da überhaupt anruft. Dabei sollte explizit nach dem Namen gefragt werden. Ratsam ist es auch, das Familienmitglied, das verunglückt sein soll, einfach anzurufen. Wichtig ist vor allem, das Telefonat mit dem Betrüger wirklich zu beenden und dann entweder die 110 zu wählen – oder die Nummer des Familienmitglieds, das angeblich gerade Hilfe benötigt.

Häufig sind die Opfer ältere und demente Menschen. Was können Angehörige tun, um ihre Familienmitglieder so gut wie möglich zu schützen?

Schroer: Zunächst muss man sagen, dass nicht nur ältere Menschen auf solche Anrufe hereinfallen, das passiert durchaus auch den Jüngeren, die noch voll im Berufsleben stehen. Generell sollten Angehörige prüfen, mit welchen Daten ihre Eltern im Telefonbuch stehen. Damit meine ich nicht das Papier,- sondern das Online-Telefonbuch. Diese Daten werden häufig von den Anbietern weiterverkauft. Wenn dort Vor- und Nachname, Anschrift und Postleitzahl hinterlegt sind, können die Täter damit schon relativ viel anfangen. Sie müssen nur auf ein Programm wie Google Earth gehen und können sich die Örtlichkeit dort genau anschauen. Da geht es um Fragen, ob man vielleicht irgendwo Geld deponieren kann oder ob sich eine Polizeidienststelle in der Nähe befindet. Insofern empfiehlt es sich für Angehörige, den Telefonbucheintrag zu ändern oder ganz zu löschen.



Welche Fälle haben Sie diesbezüglich in letzter Zeit erlebt?

Schroer: Ich kann Ihnen zwei aktuelle Beispiele aus Solingen geben: In einem Fall wurde eine Dame angerufen und es wurde behauptet, dass ein Spitzel in der Sparkasse Geld veruntreut hat. Auch ihr Konto sei davon betroffen und es handele sich um ein laufendes Verfahren. Sie müsse alles streng geheim halten. Am nächsten Tag schilderte der Anrufer der Frau, dass jetzt ihr Haus observiert werde und sie unbedingt das Geld von der Bank holen müsse, weil es dort nicht mehr sicher sei. Die Dame hat dann tatsächlich zunächst den geforderten Betrag von 20.000 Euro bei der Bank abgeholt, sie war die ganze Zeit mit den Betrügern per Handy verbunden. Als die Bankmitarbeiterin der Dame das Geld gerade aushändigen wollte, hat sie offenbar doch Angst bekommen und sich ihr geöffnet. Das ist ganz knapp noch mal gut gegangen. Ein anderer Fall im Zusammenhang mit einem falschen Polizeibeamten ging nicht glücklich aus, da ist ein Schaden von mehr als 50.0000 Euro entstanden.

Was ist ihre Vermutung, wie viele dieser Fälle gar nicht erst zur Anzeige gebracht werden – weil die Scham der Betroffenen zu groß ist?

Schroer: Die Dunkelziffer dürfte tatsächlich sehr hoch sein. Denn die Scham der Menschen, die einem Betrug zum Opfer gefallen sind, ist oft groß. Da ist zum einen der Schritt, zur Polizei zu gehen und zu sagen, dass man reingelegt worden ist. Noch schlimmer ist für die Betroffenen aber in der Regel, so etwas vor Familienmitgliedern oder Freunden zuzugeben. Das Problem ist gigantisch – allein in Nordrhein-Westfalen werden jedes Jahr mehrere Millionen Euro auf diese Weise erbeutet.

Wie gut stehen die Chancen für die Polizei, die Täter zu überführen?

Schroer: Das ist sehr schwierig. Wenn man beispielsweise den Fall hat, dass ein Geschädigter den Betrug erkennt und bei der geplanten Übergabe die Polizei mit ins Boot holt, können wir letztendlich nur die Abholer der Wertgegenstände festnehmen. Diese Personen sind ein kleines Glied in der Kette und bekommen meistens nur ein kleines Honorar für diese Abholung. Was die Türkei oder andere Länder außerhalb Europas betrifft, so gibt es dort keine Rechtshilfeabkommen mit Deutschland. Dementsprechend schwierig ist es für die Polizei, mit nicht europäischen Behörden gemeinsame Aktionen zu planen.

Informationsveranstaltung

Das Begegnungs- und Beratungszentrum (BBZ) „Der Wiedenhof“ lädt in Zusammenarbeit mit der altengerechten Quartiersentwicklung der Stadt Remscheid zu einem Vortrag zum Thema Trickbetrüger ein. Am Dienstag, 18. Juli, 15 Uhr, spricht eine Seniorensicherheitsberaterin in der Brüderstraße 4. -lho-