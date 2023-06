„Engelbert“ gibt Tipps für den Sommer

Magazin

+ © B. Boll So sieht er aus, der sommerliche „Engelbert“. © B. Boll

Sommer-Genuss für alle Sinne liefert der neue „Engelbert – Echt. Bergisch.“, das kostenlose Hochglanzmagazin der B. Boll Mediengruppe.

Remscheid. Wo Familien mit der Draisine durch die Natur rauschen können, wo Partys steigen, aber auch, wo man richtig gut Sport treiben kann, erklärt die Sommerausgabe. Die Redaktion hat zudem zwei besondere Menschen getroffen:

Tierschützerin Julie Siemering und Simon Haase, der mit Knetmasse zum Internetstar wurde. Dazu gibt es viele Szene- und Lifestyletipps. Und natürlich gibt es auch wieder einen Essensgutschein zu gewinnen. „Engelbert“ ist gratis an zahlreichen Auslagestellen in Remscheid, Wermelskirchen, Hückeswagen, Radevormwald, Burscheid und Wipperfürth erhältlich, so auch beim RGA, Alleestraße 77-81. -mw-

www.engelbert-magazin.de