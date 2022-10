Neuer „Engelbert“ serviert heiße Gastro-Tipps

Hochglanzmagazin

+ © B Boll Mediengruppe So sieht die neue Sonderausgabe aus. © B Boll Mediengruppe

Dass die Bergischen nicht nur Werkzeuge und Klingen können, beweist der neue „Engelbert - Echt. Lecker“.

Remscheid. Das Hochglanzmagazin der B. Boll Mediengruppe holt die kulinarischen Spezialitäten der Region auf den Tisch. Aber Achtung: Beim Lesen der aktuellen Sonderausgabe könnte einem das Wasser im Munde zusammenlaufen. Zum Beispiel, wenn der Solinger Maik Herr von der Bergischen Grillakademie Würziges über der Flamme brutzeln lässt.

Oder wenn der Handwerker mit der künstlerischen Ader, Konditormeister Stefan Gallus vom Tortenatelier in Rade, wieder köstliche Sünden kreiert. Und wie schmecken eigentlich Smoked Cocktails? Und was kochen die Bürgermeister am liebsten? Das und viele weitere Geschichten aus der Gastro-Szene gibt es im neuen „Engelbert - Echt. Lecker“, garniert mit vielen Tipps. -mw-

Das Magazin ist kostenfrei an zahlreichen Auslagestellen in Remscheid, Wermelskirchen, Radevormwald, Hückeswagen, Burscheid, Solingen und Haan erhältlich, auch beim RGA, Alleestraße 77-81.

engelbert-magazin.de