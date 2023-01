Energiekrise setzt dem H2O zu

Die Eintrittspreise und Öffnungszeiten werden angepasst. Der Betrieb läuft weiter.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Die Bilanz des Jahres 2022 fällt bei den beiden Bädern der H 2 O GmbH in Remscheid gemischt aus. Auf der einen Seite zeigen sich das H 2 O und das Sportbad am Park zufrieden über die Besucherzahlen. Vor allem in der ersten Jahreshälfte hätten diese die Erwartungen sogar übertroffen, heißt es in der Pressemitteilung. Auf der anderen Seite würden die gestiegenen Energiekosten Preiserhöhungen und eine Verkürzung der Öffnungszeiten alternativlos machen.

Badegäste müssen sich seit Mitte vorigen Jahres deshalb bereits mit einer Stunde weniger Entspannungszeit in der Saunalandschaft im H 2 O abfinden. Der Abend wurde jeweils um eine Stunde verkürzt, so dass montags bis samstags noch bis 22 Uhr geöffnet ist, an Sonntagen bis 21 Uhr. Ab 1. Februar 2023 kommt hinzu, dass sich die Eintrittspreise um durchschnittlich 13 Prozent erhöhen werden, damit die Bäder den Anstieg der Energiekosten abfedern könnten, teilt die H 2 O GmbH mit.

Um den Betrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die geforderten Energiesparmaßnahmen durchzusetzen, ergriffen die beiden Bäder im vergangenen Jahr weitere Schritte zur Einsparung von Gas. Beispielhaft genannt seien hier die Senkung der Wassertemperatur um ein Grad oder die Außerbetriebnahme der ganzjährig beheizten Außenbecken.

Hierdurch sei es gelungen, die von der Bundesregierung anberaumte Energieeinsparung von rund 20 Prozent zu übertreffen, so die Betreiber. „Eine der wichtigsten Aufgaben wird es zukünftig sein, einerseits den Energieverbrauch dauerhaft zu senken und andererseits die Attraktivität zu erhalten“, sagt der Geschäftsführer der H 2 O GmbH, Prof. Dr. Thomas Hoffmann.

Bäder warnen vor Folgen einer Schließung

Eine Schließung der Bäder hätte aus Sicht der Verantwortlichen allerdings fatale Folgen für die Gesellschaft. Die größte Sorge besteht darin, dass sich der durch die Corona-Pandemie ohnehin schon gestiegene Anteil von Nichtschwimmern erhöhe – und sich diesbezüglich Ertrinkungsunfälle häufen könnten.

Für das H 2 O und das Sportbad am Park sei es deshalb besonders wichtig, durch die Einhaltung der Energiesparmaßnahmen wieder mehrere Veranstaltungen anbieten zu können. In Lennep liege der Fokus dabei vor allem auf dem Vergnügungs- und Erholungswert des Spaßbades. Im Sportbad am Stadtpark sei man hingegen froh, den Schulen und Vereinen auch weiterhin Lern- und Wettbewerbsmöglichkeiten zu bieten, sagt der Betriebsleiter des H 2 O, Christian Liese.