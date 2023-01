Ende der Virus-Welle ist nicht in Sicht

Behörden, Kitas und Firmen fehlen die Mitarbeiter – Mediziner rät: Die Maske schützt vor vielen Krankheiten, nicht nur vor Covid-19.

Remscheid. Wer sein Auto anmelden will oder einen neuen Personalausweis braucht, der muss vor dem Gang ins Ämterhaus vor allem eins mitbringen: Geduld. „Wir haben derzeit einen Krankenstand von elf Prozent der Gesamtbeschäftigten“, sagt Michael Meyer, Abteilungsleiter im städtischen Personalamt.

Die Mitarbeiter fehlen an vielen Stellen. In Unternehmen, Kindertagesstätten und Behörden. Nicht alle kranken Kollegen sind ersetzbar. Beispiel Kfz-Zulassungsstelle: „Da kann nur aushelfen, wer dort schon einmal gearbeitet hat“, sagt Meyer. Den hohen Krankenstand findet er für eine Grippewelle nicht ungewöhnlich, den Zeitpunkt aber schon: „Das Virus schlägt erstaunlich früh zu.“

„Es ist wie Karl Lauterbach gesagt hat: Ein paar Wochen mehr tun nicht weh.“

Das zeigt sich in den Krankenhäusern. Die Solinger Lungenfachklinik Bethanien hat in den Monaten Oktober, November und Dezember so viele Patientinnen und Patienten behandelt wie nie zuvor. Das berichtet Chefarzt Prof. Dr. Winfried J. Randerath. Nach seiner Beobachtung arbeiten nahezu alle Krankenhäuser im Bergischen Land an der Kapazitätsgrenze.

+ Prof. Dr. Winfried Randerath rät: Behalten Sie die Maske auf. © Christian Beier

Die politischen Diskussionen über ein Ende aller Corona-Beschränkungen erscheinen dem Mediziner deshalb wenig rational: „Es ist, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt hat: Ein paar Wochen mehr tun nicht weh.“ Das gelte gerade mit Blick auf andere Krankheiten: „Masken bieten einen gewissen Schutz gegen alle Viren.“

In den Altenheimen wird deshalb selbstverständlich daran festgehalten. Doch, sagt Gabriele Heyer-Stojsavljevic, Leiterin des Altenpflegezentrums Der Wiedenhof: „Wir haben Corona gemeinsam überstanden. Jetzt schaffen wir auch alles andere.“

Auch das Heim auf dem Stadtkegel hat in der Erkältungswelle mit Personalausfällen zu kämpfen. Zum Beispiel in der Küche. Dennoch schafft es das Team in der Regel, zwei Mittagessen zur Auswahl anzubieten. „Ich bin deshalb stolz auf die Kolleginnen und Kollegen“, sagt die Chefin: „Die springen füreinander ein.“

Das sei bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe nicht anders, versichern die Stadtwerke Remscheid. Seit Monaten tauschen Kollegen in der Verwaltung den Schreibtischstuhl gegen den Fahrersitz, so sie über einen Busführerschein verfügen. Dennoch können sie nicht jeden Fahrer ersetzen. Jeder fünfte ist aktuell krank, sagt Unternehmenssprecher Klaus Zehrtner.

Etliche Feuerwehrmänner kehrten deshalb aus dem Urlaub in ihre Wache zurück. Aus- und Weiterbildungen wurden geschoben und auch der gehobene Dienst kehrte ins Glied zurück, um den Brandschutz in Remscheid sicherzustellen. „Die Krankheitswelle hat unseren Dienst ganz schön durcheinander gewirbelt“, sagt Feuerwehrchef Guido Eul-Jordan.

Und wann hat das nun ein Ende? „Das ist eine gute Frage?“, sagt Dr. Gabriela Marek, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes: „Zur Zeit sind zwei Stämme unterwegs: Influenza A und Influenza B.“ Und was die Verbreitung von Corona angehe, liege Remscheid NRW-weit auf Platz 2. „Jetzt fehlt uns nur noch die neue Corona-Mutante aus China“, sagt die Medizinerin.

+ Gabriele Heyer-Stojsavljevic ist stolz auf ihr Team. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Wiedenhofs sollen nicht unter den Personalausfällen leiden. © Doro Siewert

In den USA ist der Virus XBB.1.5 bereits weit verbreitet und auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sie zu schwereren Krankheitsverläufen führe, sagt Gabriela Marek. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Corona wird uns weiter begleiten. Mit RS-, Influenza- und anderen Viren.

Corona legt an Tempo zu

Das Corona-Virus legt in Remscheid erneut an Tempo zu. Das Robert-Koch-Institut meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 499,2. Zu Wochenbeginn hatte sie noch bei 396,3 gelegen. Im Krankenhaus befinden sich aktuell 30 Patientinnen und Patienten mit Covid-19. Zwei Patienten befinden sich auf der Intensivstation, einer wird beatmet. Seit Beginn der Pandemie sind 301 Remscheiderinnen und Remscheider an beziehungsweise mit dem Virus verstorben.

Standpunkt von Axel Richter: Keinen Zacken

+ axel.richter@rga.de © Michael Sieber

Es gab viel Widersprüchliches in der Pandemiebekämpfung. Selbst das Tragen der Maske war zu Beginn umstritten. Da wurde gar vor dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes gewarnt: nicht wirksam, nicht sinnvoll. Am Ende erwies sich die Maske als einfachstes und zugleich effektivstes Mittel zum Schutz. Vor Corona wie vor vielen anderen Infektionskrankheiten.

Die Asiaten, von uns oft mit einer gewissen Überheblichkeit belächelt, machen es uns seit Jahren vor. Um andere (nicht sich selbst!) vor Krankheitserregern zu schützen, tragen sie selbstverständlich Maske, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir ebenso verfahren.

Jedenfalls sollte es in Altenheimen und Kliniken selbstverständlich sein, eine Maske zu tragen, um die besonders gefährdeten Menschen dort vor den eigenen Viren zu schützen. Wenn dann im Frühjahr wirklich alle Maßnahmen fallen können, umso besser. So viel Zeit und Geduld sollten wir aufbringen.