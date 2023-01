Emilia und Lio sind die Top-Vornamen 2022

Der Trend bei den Mädchen hält an, bei den Jungen hat es einen Wechsel gegeben.

Remscheid. Sie macht ihrer Bedeutung als „die Ehrgeizige“ alle Ehre: Emilia bleibt auch 2022 der beliebteste Vorname der Remscheider Mädchen. Bereits 2021 führte sie die Rangliste beim Standesamt an, nachdem sie die 2020er-Emma vom Thron gestoßen hatte.

Neben Emilia, die 15 Mal ins Register aufgenommen wurde, regiert nun Lio. Damit hat es einen Wechsel an der Spitze der Jungen-Hitliste in Remscheid gegeben. 2021 lautete der beliebteste Jungenname Noah, 2020 Elias. Lio war aber auch 2021 schon in den Top Ten - damals belegte er jedoch noch Platz 8. Letztes Jahr hat er sich nun an die Spitze hochgearbeitet. 14 Mal hat das Team des Standesamtes diesen Vornamen beurkundet. Insgesamt wurden Andreas Levermann und seinen Kolleginnen und Kollegen bislang 1227 Kinder für das Jahr 2022 gemeldet - auch im Laufe des Januars wird aber noch weiter beurkundet. Anfang 2021 waren es 1262 Kinder.

Von den 1227 neu geborenen Babys erhielten 816 einen Vornamen, 389 zwei Vornamen, 22 drei Vornamen. Vier Vornamen wollten die Remscheider Eltern ihrem Kind dann doch nicht zumuten. Es musste auch kein Name abgewiesen werden – obwohl es das Standesamt eigentlich mittlerweile nur noch mit Exoten zu tun hat. Ein Grund ist auch die starke Zuwanderung.

Damit ergeben sich folgende Top Ten der Remscheider Mädchennamen 2022: Emilia (15), Leni (7), Mila (7), Mira (7), Sophie (7), Amalia (6), Ella (6), Emma (6), Liana (6), Lina (6).

Die Top Ten der Remscheider Jungennamen 2022 lauten: Lio (14), Elias (9), Leon (9), Paul (9), Noah (8), Theo (8), Leo (7), Malik (7), Emil (6), Finn (6). Ein Blick über die Wupper: In der Nachbarstadt Solingen heißen die Kinder übrigens gern Emma, Elias und Milan. Diese Namen führen die Liste der beliebtesten Vornamen 2022 an.

Aber wie dürfen Eltern ihre Kinder überhaupt nennen? Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs darf alles das, was nicht dem Kindeswohl widerspricht, genommen werden. In Düsseldorf wollte eine Mutter einst ihrem Sohn zwölf Vornamen geben. Das Oberlandesgericht lehnte ab. Zwölf Vornamen hätten einen erheblich belästigenden Charakter für das Kind, es müsste sich die richtige Reihenfolge und Schreibweise der größtenteils ungewöhnlichen Namen merken und würde durch diese immer wieder auffallen.

Eltern müssen ihr Baby binnen einer Woche anmelden

Und wie sind die Spielregeln bei der Anmeldung im Standesamt? Eltern müssen binnen einer Woche eine Geburtsanzeige beim Remscheider Standesamt machen. Dieses sitzt im Rathaus am Theodor-Heuss-Platz. Das tun sie aber laut dem Leiter Andreas Levermann nicht immer. „Da suchen wir dann täglich hinterher. Manche Kinder laufen sogar namenlos durch die Bundesrepublik.“

Es komme auch schon mal vor, dass Eltern wegzögen, ohne das Kind gemeldet zu haben. Lange dauere es, wenn sich vor allem getrennte Eltern nicht einigen könnten. Das erschwere die Arbeit. Und bindet Kapazitäten im Standesamt, die es nicht hat. In einem Fall musste sogar das Gericht eingeschaltet werden und die Namensfindung anweisen.