Remscheider Eltern nutzen Schwimmförderung nicht

Remscheid. Im Lehrplan Sport für Grundschulen steht Schwimmen mit mindestens einer Wochenstunde und 30 Minuten Wasserzeit im Unterrichtsplan. Im Schulausschuss zeigte sich die SPD nach Gesprächen mit Eltern besorgt über viele ausfallende Schwimmstunden. Einen Eindruck, den die Stadtverwaltung in ihrer Antwort auf eine entsprechende Anfrage teilweise bestätigte.

„Im Januar 2021 erfolgte der Schwimmunterricht pandemiebedingt nicht. Ab Februar 2021 führte Personalengpässe und kurzfristige Erkrankungen dazu, dass der Schwimmunterricht in Teilen nicht stattfand.“ Wie groß das Problem ist, darüber gibt es keine Auswertung. Iris Nüsken, Schulleiterin Am Stadtpark, sprach nach einer Umfrage unter ihren KollegInnen davon, dass Schwimmen an den meisten Grundschulen normal erteilt werde, dass die Ausfälle sich in Grenzen halten.

Nüsken verwies aber auch auf das Landesprogramm „NRW kann schwimmen“, dass es seit 2008 Familien für kleines Geld ermöglicht, ihre Kinder in den Oster-, Sommer- und Herbstferien ins Wasser zu schicken. Über Ostern ist Remscheid nicht dabei, aber die Verwaltung deutete an, dass dieses außerschulische Angebot wahrscheinlich im Sommer im Sportbad am Stadtpark aufleben werde.

Das Land spricht bei seinem Förderprogramm für Schüler der Klassen 3 bis 6, das mittlerweile auf die 1./2. Klassen ausgedehnt wurde, von hohen Erfolgsquoten. Erschwinglich ist die Teilnahme allemal. Pro Stunde wird nur ein Euro verlangt. Für die insgesamt zehn Einheiten fallen zehn Euro an. Am Geld wird es kaum liegen, dass diese Chance so wenig wahrgenommen wurde in Remscheid, wie Iris Nüsken beobachtet: „Die Eltern ziehen nicht mit.“ Diese sieht auch Grundschulrätin Heike Adolf neben dem Schulschwimmen in der Pflicht.

Dass der Schwimmunterricht, wie von der SPD angeregt, ausgebaut wird, sieht Heike Adolf derzeit als schwierig an. „Schwimmen ist personalintensiv – und für eine Ausweitung fehlen die Sportlehrer.“

Nicht nur an Grundschulen, auch in Vereinen fehlt das Personal

Lehrer müssen die Rettungsfähigkeit Bronze für den Schwimmunterricht vorweisen, ein Schein, der immer wieder aufgefrischt werden muss. Es mangelt an Pädagogen, die diese Befähigung mitbringen. Aufgefangen wird der Mangel teilweise durch Vertretungsstellen, die in Sportvereinen aktiv sind und Schwimmen und Sport unterrichten.

„Remscheider Schwimmschulen, Vereine und Institutionen, die Schwimmkurse anbieten, berichten von länger werdenden Wartelisten“, hat die SPD herausgefunden. Erden Ankay-Nachtwein zeigte sich deshalb von der knappen Verwaltungsantwort auf die Schwimmsituation überrascht. Auch Heike Adolf spricht von einem „Riesenproblem“, das sich aber nicht nur auf die Schulen erstrecke, sondern auf die Sportvereine. Denn auch dort fehlen Übungsleiter.