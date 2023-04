Südbezirk erhält ein Eiscafé - das kostet hier die Kugel Eis

Remscheid. Der Boden ist neu verlegt, die Wände frisch gestrichen, Eistheke und italienische Kaffeemaschine stehen bereit und auch die Reklame klebt schon draußen am Fenster: Sergio Nazzareno (27) öffnet in den kommenden Tagen im ehemaligen Lotto-Toto-Geschäft am Johann-Vaillant-Platz sein Eiscafé Centro Da Sergio – und damit das einzige im Süden.