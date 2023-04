Eisenbahnbrücken in Lennep gesperrt

Remscheid. Im Bereich der Eisenbahnunterführung Schlachthofstraße wird am Dienstag eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Industriegebiet eingerichtet. Somit wird ein Ausfahren aus dem Industriegebiet nicht mehr in Richtung Gartenstraße möglich sein, sondern ausschließlich über den Westring weiter in Richtung Diepmannsbacher Straße. Auch Fußgänger können dann nicht mehr hier durch.