Die Deutsche Bahn erneuert 100 Jahre alte Bauwerke in Remscheid.

Remscheid. Die Eisenbahnbrücke Wülfingstraße ist abgerissen. Das über 100 Jahre alte Bauwerk wird in diesem Jahr - ebenso wie die Brücke Schlachthofstraße - von der Deutschen Bahn saniert.

Durch den Abriss der Gewölbebrücke wurde Platz für ihre Nachfolgerin geschaffen. Diese steht bereits und soll in den kommenden Tagen an die Stelle des Vorgängerviadukts von 1910 verschoben werden. Bereits am Dienstag wurde die neue Betonbrücke an der Schlachthofstraße eingesetzt.

Allein an der Wülfingstraße kostet der Neubau rund sechs Millionen Euro. Seit das Bauwerk saniert wird, ist die Balkantrasse gesperrt. Doch die Beschilderung der Umleitung sorgt bei vielen eher für Verwirrung.