Eisdiele am Hasten kann im Sommer öffnen

Genuss

+ © Roland Keusch In der Hastener Straße 41: Hakan Sanliünal (l.) und Ersin Köroglu eröffnen „Hast'n Eis“. © Roland Keusch

Die Stadt hat eine Sondersitzung für die Genehmigung einberufen.

Remscheid. Nun ist klar: Pünktlich zur Sommerzeit kann die neue Eisdiele am Hasten öffnen. Wie berichtet, möchte Hakan Snailünal die ehemalige Massagepraxis in der Hastener Straße 41 zu dem Eiskiosk „Hast`n Eis“ umwandeln. Ursprünglich hatte Sanliünal den Start am 1. März geplant. Doch die Genehmigungen bei der Stadt dauerten länger als gedacht.

Wie die Stadt nun mitteilt, wurde eine Sondersitzung einberufen, um die Nutzungsänderung schleunigst zu genehmigen. Grund dafür ist besonders der Mehrwert, den die Eisdiele für den Stadtteil bieten wird. „Mit der Eröffnung der Eisdiele wird die lebendige Struktur um die Hastener Straße mit seinen zahlreichen Einzelhandelsgeschäften und Gastronomiebetrieben weiter verstärkt“, erklärt die neue Pressesprecherin Nirogi Sujeenthiran. In der Sondersitzung stimmte die Stadtverwaltung für die Eisdiele.

Bis es soweit sein wird, muss das Gebäude umgebaut werden. Die Räumlichkeiten neben der ehemaligen Buchhandlung Barnes sind klein, Tische zum Sitzen wird es nicht geben. Hörnchen und Becher werden „to go“ mit Schleckereien gefüllt.

Dennoch wird die Vorfreude am Hasten wird groß sein. Denn in den Sommerumfragen des RGA in den Stadtteilen war in den vergangenen Jahren bedauert worden, dass am Hasten eine Eisdiele fehle. Der 44-jährige Hakan Sanliünal schafft Abhilfe. Seine Familie gab den Anstoß. Für seine drei Kinder, 9, 12 und 15 Jahre alt, war der Vater in heißen Sommern unterwegs, um Eis zu organisieren. Bis dem Nachwuchs die zündende Idee kam: „Mensch, Papa, warum machen wir nicht selber Eis?“ Wie lange es dauert, bis die Handwerker durch sind, wird sich zeigen: „Ich möchte keine Hauruck-Aktion. Wenn, soll es vernünftig werden.“ Also wird er zunächst mit einem gekauften Eiswagen in Remscheid unterwegs sein, um seine Kreationen zu testen und zu üben.