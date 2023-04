Eis sorgt für Abkühlung beim Osterfeuer

250 Honsberger pflegten Brauchtum am Ostersamstag - Stadtteilkonferenz organisierte das Beisammensein.

Von Dela Kirchner

Remscheid. Knisternde Flammen und fröhliches Gelächter an der Sportanlage am Honsberg - auch ohne zu wissen, welches der richtige Weg zur Veranstaltung ist, hätte der Rauchgeruch den Weg in die richtige Richtung gewiesen. Und was wäre die Osternacht im Bergischen ohne ein Osterfeuer in geselliger Runde? Obwohl Remscheid an einem akuten Schwund an Osterfeuern leidet, war auf den Honsberg Verlass: Rund 250 Besucherinnen und Besucher folgten Ostersamstag der Einladung der Aktiven der Stadtteilkonferenz und füllten den Platz vor der Sportanlage mit Leben.

Bereits um 18 Uhr ging es los, damit auch die kleinsten Besucher die Möglichkeit hatten, an ihrem Feuer Stockbrot zu backen. Selbstverständlich war für die anderen Besucher mit Grillwurst und gekühlten Getränken ebenfalls gesorgt. Rund 20 aktive Mitglieder der Stadtteilkonferenz sorgten für das leibliche Wohl rund um das Feuer – unterstützt von „Enzo, dem Eisflitzer“ mit seinem Eiswagen.

Bereits im vergangenen Jahr gab es am Honsberg das erste Feuer nach der Corona-Zwangspause. Auch in diesem Jahr machte sich eine fast schon familiäre Atmosphäre rund um die Feuerstelle breit – kein Wunder, wo sich unseren Beobachtungen nach mindestens zwei Drittel der Anwesenden zu kennen schienen. „Wir mögen vor allem die Gemütlichkeit und die überschaubare Größe unserer Veranstaltung“, erzählte Ute Friedrich-Zielas, die Koordinatorin der Stadtteilkonferenz am Honsberg. „So haben wir die Möglichkeit, auch ein kleines Feuer für das Stockbrot und die jüngsten Besucher anzubieten.“

Die mittlerweile schon sprichwörtliche Weltoffenheit des bunten Remscheider Stadtteils zeigte sich am Vorabend der Osternacht noch einmal auf ganz besondere Weise – jeder Besucher war willkommen, gehörte dazu. So wurden am Osterfeuer auch noch sehr neue Bewohner des Honsbergs gesichtet: Einige ukrainische Familien, die hier ein neues Zuhause gefunden haben.

Oder, um es mit den Worten von Ute Friedrich-Zielas zu sagen: „Am Honsberg trifft man sich eben. Und hier sind alle Nachbarn generell sehr offen.“ Selbstverständlich hat ein solch großes Osterfeuer wie am vergangenen Samstag diverse Auflagen, um die Erlaubnis für die Durchführung zu bekommen.

Löscheinheit Hasten sorgte für die Brandwache

„Natürlich benötigen wir zusätzlich Genehmigungen für den Getränkeausschank, müssen uns um die Beschilderung kümmern und um die Bereithaltung von Löschwasser für den Fall der Fälle.“ Alles in allem für Koordinatorin Friedrich-Zielas aber kein Grund dafür, Veranstaltungen dieser Art nicht durchzuführen. „Die Kosten für die Genehmigungen und Ähnliches trägt der Stadtteil e.V., der aus der Stadtteilkonferenz am Honsberg hervorgegangen ist.“

Und außerdem: „In diesem Jahr konnten wir sogar die Löscheinheit Hasten der Freiwilligen Feuerwehr Remscheid für die Brandwache bzw. professionelle Absicherung unseres Feuers gewinnen“, meinte Friedrich-Zielas. Das offizielle Ende des Ostersamstags war auf 22 Uhr datiert, um den Genehmigungen der Stadt Genüge zu tun.

Für das Hospiz

Die Einnahmen aus Grillwurstverkauf, Bier und Getränken erhält das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz in Wuppertal.