Einsamer Bulle verirrt sich auf den Kunstrasen

Mutterseelenallein auf dem Kunstrasen des Sportplatzes Honsberg: Das einjährige Bullenkalb sorgte beim Abend-Training des SC Ayyildiz am Montag für Heiterkeit und Aufregung.

Galloway-Rind marschiert zum Honsberg hoch: Kalb steht nach Training des SC Ayyildiz allein im Flutlicht.

Remscheid. Der SC Ayyildiz Remscheid steckt im Abstiegskampf. Nach vier Spielen ist der Fußball-Bezirksligist noch ohne Punkt. Da könnte eine personelle Verstärkung Sinn machen, vielleicht sogar nottun. Aber vierbeiniger Art?

Beim SCA staunte man am Montagabend. Das Training auf der Sportanlage Honsberg war beendet, geduscht hatten die Spieler. Beim Blick auf das vom Flutlicht beleuchtete Spielfeld entdeckten sie einen Vierbeiner. Er bahnte sich den Weg durch den Mittelkreis. „Wir dachten, es sein großer Hund“, sagte Geschäftsführer Bülent Atsan. Bei näherem Hinsehen wurde klar: Es handelte sich um einen Jungbullen. Schwarz, mit einem weißen Streifen auf Rücken und Bauch. „Ein hübsches Tier“, meinte der 49-Jährige.

Nach Komplimenten war dem Überraschungsgast aber nicht zumute. Über die Stufen der Stehränge bahnte er sich seinen Weg in Richtung der Funktionsräume der Fußballer. Schritt für Schritt. Immer näher kommend. Was anfangs für riesiges Amüsement gesorgt hatte – beinahe alle machten Fotos und Videos mit ihren Handys – mündete in Respekt. Bülent Atsan: „Das Tier wirkte unruhig und machte einen aggressiven Eindruck.“ Die Fußballer handelten: Sie verständigten die Polizei. Um 20.50 Uhr ging der Notruf ein.

Die Polizei hat die Kontaktdaten der Besitzer. Denn nicht zum ersten Mal war den Remscheidern Daniel und Agnes Paar einer ihrer Lieblinge entwischt. Das einjährige Bullen-Kalb grast eigentlich auf der anderen Seite des Tals auf der Kremenholler Wiese am Waldrand. Seine Besitzer hatten es gerade von seiner Mutter Wilma getrennt. „Das ist ab neun Monaten ein normaler Vorgang“, sagt Agnes Paar: „Aber das Bedürfnis nach Muttermilch war wohl zu groß.“

Pferd, Kuh oder Kalb: Ja was denn nun?

So bahnte sich der noch namenlose Ausbrecher auf der Suche nach Mama über Gärten und Weiden den Weg zum Engelsberg hoch, auf den eingezäunten Honsberger Kunstrasen und stiftete Verwirrung. Auch für die Polizei war die Lage nicht eindeutig. „Die erste Meldung lautete: Da läuft ein Pferd über den Platz, dann war es eine Kuh, schließlich ein Kalb“, gibt Polizeipressesprecher Jan Battenberg die widersprüchliche Informationslage wieder.

Die Hobby-Züchter lagen schon im Bett, setzten sich aber flugs in ihren Defender-Geländewagen, um ihren Galloway-Nachwuchs nach seinem Ausflug einzufangen. Das Bullen-Kalb erkannte schon am Motorengeräusch des Defenders, dass seine Besitzer auftauchen, und ließ sich anstandslos in den Anhänger verfrachten.

Galloways sind pflegeleicht. Den Paars fressen sie aus der Hand. „Für uns sind sie fast wie Kuscheltiere“, meint Agnes Paar. Seit über zehn Jahren halten die Paars auf privat gemieteten oder von der Naturschutzbehörde zur Verfügung gestellten Weiden in Remscheid die widerstandsfähigen, schottischen Rinder, die es mit ihrem doppelschichtigen Fell auch im Winter draußen aushalten.

Einen weiteren wird es für die sieben Galloways der Familie Paar wohl nicht geben. Bis Ende des Jahres sollen sie nach und nach abgegeben werden. Der Klimawandel mit Wasserknappheit, der Schwierigkeit Nahrung zu finden und Naturkatastrophen sorgt dafür, dass die an sich einfache Pflege zu zeit- und kostenintensiv wird.

Schlechte Nachricht auch für Ayyildiz: Personelle Verstärkung ist für das Schlusslicht nach Montagabend nicht in Sicht.

Robuste Rinder

Galloways sind eine hornlose Fleischrinderrasse, die aus dem Südwesten Schottlands (Galloway) stammt, aber mittlerweile in der ganzen Welt vertreten ist. Sie gelten als robust, friedfertig, genügsam und langlebig. Auch kalte Winter überstehen sie ohne Unterstand. Die Paars nutzen sie in Remscheid, in Kooperation mit der Unteren Naturschutzbehörde, zur naturverträglichen Flächenbewirtschaftung.