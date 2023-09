Eine tolle Radtour mit einigen Problemstellen

Zwischen Lennep und Radevormwald: RGA-Volontärin stieg mit zwei Radlern vom Bergischen Brückenschlag in den Sattel.

Remscheid. Der Alte Markt in Lennep ist nicht nur Treffpunkt für einen schönen Abend. Von hier aus starten auch zahlreiche Fahrradrouten. Knapp 23 Kilometer misst eine von ihnen, die über weite Felder und über Talsperren führt. Dabei gibt es keine starken Steigungen und man fährt meist auf befestigten Straßen. Gemeinsam mit Klaus Walder und Gerd Münnekehoff vom Verein Bergischer Brückenschlag bin ich die Tour gefahren. Wir haben uns die Problemstellen für den Radverkehr angeschaut.

+ Die Tour führt auch über die Wuppersperre. Dort gibt es die Möglichkeit, sich im Wasser abzukühlen. © Michelle Jünger

Vom Alten Markt führt die Strecke zunächst am Bahnhof vorbei und dann auf die Balkantrasse. Dort, wo gerade die neue Bahnbrücke in der Wülfingstraße fertiggestellt wurde, kann man bereits den Aufbau sehen, der bald die Abschnitte der Balkantrasse miteinander verbindet. Denn auf der geht die Fahrt jetzt richtig los in Richtung Bergisch Born.

Auf Höhe der Kreuzung B51 und L412 muss man von der Balkantrasse nach links über einen Feldweg und dann die Kreuzung überqueren. Doch das ist problematisch – und gefährlich. „Eine Ampel gibt es hier für Fußgänger nicht. Da müssen wir Radfahrer irgendwie zwischendrin die Straße überqueren“, sagt Klaus Walder. Ein direkter und asphaltierter Übergang von der Balkantrasse mit einem Radweg direkt neben der L412 ist das Ziel für diese Stelle, doch bis dahin gibt es einige Hürden. Beide Straßen fallen nämlich nicht unter die Zuständigkeit der Stadt, sondern liegen bei Straßen NRW. Und der Bauer, dem man ein Stück Feld abkaufen müsse, wolle nicht verkaufen.

+ Der Alte Markt in Lennep ist nicht nur Treffpunkt für einen schönen Abend. Von hier aus starten auch zahlreiche Fahrradrouten. © Michelle Jünger

Kurz hinter der belebten Kreuzung geht die Radtour auch schon weiter: Von der L412 biegt die Strecke links Richtung Repslöh ab und geht dann vorbei an Wiesen und Feldern runter ins Feldbachtal. Erfrischt vom Fahrtwind gelangt man so zum Freizeitpark Kräwinklerbrücke und – zack – schon ist man in Heidersteg.

Von dort aus geht es schließlich nach links in Richtung des beschaulichen Radevormwalder Ortsteils Honsberg. Hier gibt es auf etwa halber Strecke eine Einkehrmöglichkeit: das Landgasthaus Honsberg. Von dort fährt man den Schlenker weiter über Karthausen bis zur Elberfelder Straße in Rade.

Über die geht es nun hinweg, das nächste Ziel ist Dahlhausen. Dort gibt ab Uelfe für Fahrradfahrer aber ein neues Problem: Entweder man fährt auf der Landstraße weiter und gelangt über große Umwege ins Wilhelmstal. Das ist für Autofahrer wie Radfahrer nicht eben angenehm. Unsere Route folgt dem wesentlich idyllischeren, aber weniger befestigten Weg durch den Wald an der Wupper entlang.

Dort lohnt sich ein kleines Päuschen, fern ab vom Alltagslärm, mitten in der Natur. Im Wilhelmstal gelangt man wieder auf befestigte Wege und kommt nach kurzer Zeit in Krebsöge am Wupperdamm an. Nur einige Fahrradminuten entfernt liegt dann schon wieder Lennep. Wir folgen dem Lenneper Bachtal und stoßen am Rand und kurz vor der Altstadt auf ähnliche Probleme wie zuvor an der Balkantrasse: Auf den großen Straßen gibt es keinen Platz für sicheren Radverkehr.

+ Ein direkter und asphaltierter Übergang für Radfahrer ist das Ziel an der Kreuzung B51 und L412. © Michelle Jünger

„Der Verkehr fließt hier an der Kreuzung zwar so gut wie nie“, sagen Klaus Walder und Gerd Münnekehoff zu dem großen Knotenpunkt an der B51 und B229. „Hier braucht es aber ausgewiesene Spuren nur für Radfahrer.“

Die Tour endet schließlich wieder an unserem Startpunkt: am Alten Markt in Lennep. Spätestens hier finden sich wieder zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. Für schöne Stunden – nicht nur am Abend.

Die Tour

Die knapp 23 Kilometer lange Tour hat einen Gesamtanstieg von 260 Metern. Die GPX-Daten gibt es hier.

Wem Schlaglöcher, fehlende Schilder oder Ähnliches auffallen, kann diese über die App „RADar!“ an die Stadt melden. Sie ist kostenlos im App-Store erhältlich.