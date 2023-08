Eine süße Verführung – auch für Wespen

Diese Wespe knabbert an einer Apfel-Krokant-Schnecke in einer Lenneper Bäckerei. Vor dem Verzehr sollte man gut hinschauen.

Bäckereien schützen Waren und Mitarbeiter gegen Stiche – Warum Insekten Zucker lieben.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Draußen sitzen, die Sonne genießen – und dabei ein Teilchen aus der Bäckerei essen. Für viele Menschen ist das einer der vielen Vorzüge des Sommers. Doch in diesen Tagen gibt es immer mehr kleine Mitbewerber um Puddingbrezel, Apfelschnecke oder mehr. Schon in der Auslage beim Bäcker machen sich die schwarz-gelb gestreiften Wespen über die süßen Köstlichkeiten her. Viele fragen sich: Was tun Verkäuferinnen und Verkäufer eigentlich, um sich zu schützen?

Die Bäckerei Evertzberg besitzt acht Filialen in Remscheid. Besonders freistehende Filialen, wie beispielsweise in der Fritz-Reuter-Straße in Lennep, bieten eine ideale Anlaufstelle für Wespen. Um hier möglichst gut Abhilfe zu schaffen, setzt die Kette nicht etwa auf Gift vom Schädlingsbekämpfer. „Schon durch Fliegengitter am Eingang können wir dem Problem sehr gut Herr werden“, sagt Tim Hicking als Sprecher von Evertzberg.

Da diese aber nicht immer alle Insekten abhalten, setze man bei der Bäckereikette auf mehrere Methoden, allein zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So würden direkt vor der Auslage häufig Schiebetüren installiert, um die Insekten vom Flug auf die Backwaren abzuhalten. Sollte dies doch mal passieren, sei zumindest ein direkter Kontakt vermeidbar: „Alle unsere Filialen sind selbstverständlich mit Greifzangen für die Produkte ausgestattet. So muss niemand mit der Hand in die Auslage greifen und riskiert einen Stich“ führt Hicking aus.

Generell passiere es, auch durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen, relativ selten, dass Mitarbeitende überhaupt gestochen werden: „Bei uns haben wir weniger als zwei Fälle pro Jahr, in denen Kolleginnen und Kollegen einen Stich abbekommen.“

Sollten es Wespen im Ausnahmefall in die Auslage schaffen, gäbe es übrigens für sie Favoriten an Teilchen. Besonders hoch im Kurs stünden Obstkuchen und gefüllte Waren mit hohem Zuckeranteil – wie Puddingbrezeln oder Berliner Ballen. „Die erfahrenen Kollegen wissen natürlich, bei welchen Produkten sie besondere Vorsicht walten lassen müssen – und besser zwei oder dreimal hinschauen“, so Tim Hicking weiter.

Das sagt der Diplom-Biologe und Leiter der Natur-Schule Grund

Jörg Liesendahl, Diplom-Biologe und Leiter der Natur-Schule Grund, weiß, warum die Tiere beim Essen gerne in Konkurrenz zum Menschen treten: Wespen nehmen Zucker als Energiezufuhr zu sich. „Wie wir Menschen auch brauchen Wespen Energie durch Kohlenhydrate. Da ist so ein Stück Kuchen natürlich wortwörtlich ein gefundenes Fressen.“ Auf Nummer sicher gehen solle man beim Verzehr daher auf jeden Fall. Dazu gehöre, das Stück Kuchen abzudecken, während man gerade nicht davon isst. Sollte eine Wespe den Weg auf den Kuchen finden, würde es helfen, das kleine Stück bei Seite zu legen, an dem sich das Insekt gerade zu schaffen macht.

Gefährlich seien hingegen hektische Bewegungen sowie ein Anpusten der Tiere: „Durch das CO 2 in der Atemluft werden Wespen tendenziell nur noch aggressiver“, sagt Liesendahl. Die Wespen in Ruhe zu lassen, habe in der Regel den besten Effekt – und senke das Risiko, angegriffen zu werden.

Schlichtweg verboten sei es, die Tiere zu töten: „Ihrer Lästigkeit zum Trotz, Wespen stehen unter Naturschutz“, erklärt Liesendahl. Bleibt es nicht bei der einen Wespe auf dem Kuchen, sei ebenso Ruhe und Besonnenheit gefragt: „Ist ein Nest in unmittelbarer Nähe, bitte nicht im Selbstversuch tätig werden, sondern den Schädlingsbekämpfer rufen“, sagt Jörg Liesendahl. Dieser habe die Erlaubnis, Nester der deutschen oder „gemeinen“ Wespe umzusiedeln.

Eine Kühlung der Einstichstelle, etwa mit einem Kühlpad, kann für Linderung sorgen. Sollte aber ein Stich in den Mund- oder Rachenraum erfolgen, oder Allergien bekannt sein, sollte ein Arzt aufgesucht werden, sagt Jörg Liesendahl.