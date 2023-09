Einbürgerungsurkunde ist erst der Start

Falah Hasan Khalaf ist geflüchtet und sehbehindert – Er überwand große Hindernisse und hat viel vor.

Remscheid. Falah Hasan Khalaf hat es geschafft. Trotz schwerer Sehbehinderung und einiger großer Hürden hat der gebürtige Iraker das Sprachniveau B1 erlangt. Und er setzt noch einen oben drauf: Am kommenden Donnerstag darf er sich offiziell seine Einbürgerungsurkunde abholen.

Der 27-Jährige kam 2015 als Flüchtling nach Deutschland und landete zunächst in Hückeswagen. Seine Ziele: Deutsch lernen und einen Job finden. Auf einen Sprachkurs musste er aber zwei Jahre warten. „In Wipperfürth habe ich schließlich ein Jahr Deutsch gelernt“, erzählt er. Und als es auf die Prüfung zuging, kamen die Schwierigkeiten.

Falah Khalaf kann aufgrund seiner Sehbehinderung Texte nur lesen, wenn er sie mit dem Handy stark vergrößert. Er kann nämlich eigentlich nur Schemen erkennen. Lange Texte oder eben eine Prüfung schafft er ohne Assistenz oder Hilfsmittel wie dem Handy nicht. Doch Hilfsmittel seien keine erlaubt – und die Prüfung somit nicht möglich.

Vier Jahre lang bemühte er sich um eine barrierefreie Prüfung. Vor zweieinhalb Jahren zog er dann verzweifelt nach Remscheid. „Ich wollte unbedingt weg. Ein Freund hat mir geholfen, hier in Remscheid eine Wohnung zu finden“, fügt er hinzu. Durch das gute Netzwerk in Remscheid kam er über die Caritas und das Sozialamt dann zu Victoria Morvai. Sie arbeitet seit September 2021 beim Kommunalen Integrationszentrum im Case Management mit dem Schwerpunkt Inklusion von Zuwanderern. Zu ihr kommen Menschen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Krebs. Bereits drei Monate später kam Falah Hasan Khalaf das erste Mal zur Beratung.

„Am Anfang war er noch sehr in sich gekehrt und fast verbittert. Das lag sicher an der Situation in Wipperfürth“, erinnert sich Morvai zurück. Als er dann aber merkte, dass sich hier in Remscheid wirklich was tut, wurde er schnell selbstständiger, machte auch nötige Termine ohne Hilfe. „Frau Morvai war die erste Person in Deutschland, die mir wirklich geholfen hat“, sagt er dankbar.

Gemeinsam mit Martina Pansold von der Volkshochschule Remscheid stellten sich Falah Khalaf und Victoria Morvai dem Marathon aus Anträgen und nötigen Attesten, um den „Deutsch-Test für Zuwanderer“ barrierefrei zu machen. Bis dahin hieß es für den 27-Jährigen: Selbstständig lernen mit CDs, Lehrbüchern und Vorleserinnen wie Edda Grunwald. Sie ging mit ihm die Fragenkataloge durch und lernte mit ihm. Sie ist normalerweise Vorlesepatin der Stadtbibliothek.

Im August 2022 konnte er endlich die erste barrierefreie Sprachprüfung in Remscheid ablegen. Das Schreiben entfiel, für den Hör- und Leseteil wurden ihm mehr Zeit eingeräumt. Die Fragen und Texte wurden ihm von Martina Pansold vorgelesen. Als seine offizielle Assistenz für die Prüfung setzte sie auch Kreuzchen im Multiple-Choice-Bogen – basierend auf seinen Antworten. Und es wurde belohnt: mit dem B1-Status. Vier Jahren lagen zwischen seinem Kurs und der Prüfung.

Im März dieses Jahres hat Khalaf zudem den Test „Leben in Deutschland“ absolviert. Mit dem dadurch erhaltenen „Zertifikat Integrationskurs“ qualifiziert man sich normalerweise für den Einbürgerungstest. „Herr Khalaf hat aber mit 30 von 33 Punkten so gut abgeschnitten, dass er den Einbürgerungstest nicht mehr machen musste“, sagt Victoria Morvai. Und Falah Khalaf lächelt stolz.

Nun wird am zweiten Ziel gearbeitet: einen Job zu finden

Wie geht es nun weiter? Erst mal nach Düren. Dort gibt es ein Berufsförderungswerk für Sehbehinderte. Dort kann er herausfinden, welche Fähigkeiten er hat; ausloten, was ihm beruflich vielleicht liegt. So könnte er auch sein Ziel erreichen, einen Job zu finden. „Dort können im Anschluss auch Ausbildungen gemacht werden“, sagt Victoria Morvai. Sie glaubt, dass Falah Khalaf sich dort noch mal stark weiterentwickeln wird. Und klar ist: Sie ist so lange für ihn da, wie er sie braucht.

KIM Case Management

Das Kommunale Integrationsmanagement (KIM) gibt es erst seit September 2021. Victoria Morvai war die erste Case-Managerin des Teams. Mittlerweile sind dort zwei Koordinatoren und vier Case-Manager, jeder mit eigenem Schwerpunkt, beschäftigt. Das KIM Case Management dient als Schnittstelle zwischen verschiedenen Stellen wie Ausländerbehörde, Jobcenter und der VHS, um Migration und auch Inklusion zu vereinfachen. Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge haben 10 bis 15 Prozent der Geflüchteten in Deutschland eine Behinderung.