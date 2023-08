Einbruch löst Polizeieinsatz mit Hubschrauber aus

Einsatz

+ © Christian Beier (Symbol) Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei nach Verdächtigen. © Christian Beier (Symbol)

Nach einem Einbruch in ein Unternehmen im Gewerbegebiet Bergisch Born gab es am Dienstag einen mehrstündigen Polizeieinsatz mit Hubschrauber.

Remscheid. Laut Polizei-Pressestelle hatten Zeugen gegen 5 Uhr den Einbruch gemeldet und dass sich die Täter noch in der Nähe aufhielten, daraufhin rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an und forderte zudem einen Hubschrauber an. Allerdings blieb die Suche zunächst erfolglos. Ein weiterer Hinweis gegen 7.30 Uhr löste eine erneute Suchaktion aus, wieder kam der Hubschrauber zum Einsatz.

Nach ersten Meldungen konnten drei Verdächtige auf einen nahen Supermarkt-Parkplatz gestellt werden. Zwei wurden zur Wache begleitet, auch um dort ihre Personalien festzustellen, eine Person wurde festgenommen. Die Polizei hat weitere Infos im Laufe des Tages angekündigt. -wey-

