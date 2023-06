Einbrecher hebeln Gitterfenster in der Engelsburg auf

Diebstahl

Donnerstagnacht brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Engelsburg ein.

Remscheid. Wie die Polizei mitteilt, sind Donnerstagnacht Unbekannte in ein Geschäft in der Engelsburg in Lennep eingebrochen. Sie verschafften sich durch ein Fenstergitter Zutritt zu dem Geschäft.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie einen höheren Geldbetrag. Die Beamten sicherten Spuren und das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

