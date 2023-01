Einbrecher brauchen 30 Sekunden

Polizei bietet Hilfe an

30 Sekunden braucht ein geübter Einbrecher, um ein ungesichertes Fenster mit einem Schraubendreher zu öffnen.

Remscheid. Eins mit zusätzlicher Sicherung hält drei Minuten stand. So viel Zeit nehmen sich Kriminelle meist nicht, weshalb der Einbruch im Versuch stecken bleibt.

Das Polizeipräsidium Wuppertal bietet allen Hilfe an, die Einbrechern das Leben schwer machen möchten. Unter Tel. (02 02) 2 84 18 01 sind die Beamten der Kriminalprävention zu erreichen. Sie helfen am Telefon oder Computer, sie kommen aber auch zu Hausbesuchen und nehmen die Räume in Augenschein. Wer erst einmal selbst schauen möchte, welche Einbauten es gibt, der klickt sich auf der Homepage der Polizei durch ein interaktives Haus: www.wuppertal.polizei.nrw

Jedes fünfte Einbruchsopfer überwindet den Schock nicht und verlässt die Wohnung, die von Kriminellen aufgebrochen und verwüstet wurde. -ric-

