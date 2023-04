Ein Zuhause für 121 Meerschweinchen

Auch Hunde, Katzen und Pferde finden bei Alexandra Crnodolsky im Garten einen Platz.

Von Dela Kirchner

Remscheid. Nie hätte ich gedacht, dass ein vielstimmiges Quietschen aus rund 121 pelzigen Kehlen so entspannend sein kann – überall um mich herum freudige Begrüßungslaute, sobald Frauchen ins Blickfeld kommt: Für Alexandra Crnodolsky (55) sind ihre Meerschweinchen viel mehr als nur Zuchttiere. Sie sind Familienmitglieder. Und zur Familie gehören neben ihrem Mann und den bereits erwachsenen Töchtern außerdem zwei Hunde, zwei Katzen und zwei Pferde.

Ihr Garten am Falkenberg allerdings ist fest in Meerschweinchen-Hand – und ist in unterschiedliche Gehege zum Beispiel für „Paare“, junge Familien, kastrierte Männchen oder „Rentner“ unterteilt. Was das Wichtigste im Umgang mit Meerschweinchen ist, beantwortet sie wie aus der Pistole geschossen: „die artgerechte Haltung.“

Und damit sind keine kleinen, rechteckigen Gitterkäfige gemeint, in denen schon Generationen von Meerschweinchen ihr trauriges Dasein als Einzeltier in deutschen Kinderzimmern fristeten.

Die erfolgreiche Züchterin, die die Rassen Glatthaar, Schweizer Teddy und US-Teddy besitzt, startete mit sechs Jahren und einem ersten, heimlich gekauften Meerschwein. Das heutige Meerschweinchen-Paradies im Remscheider Südbezirk übertrifft das natürlich um Längen: „Für Meerschweinchen-Anfänger empfehle ich mindestens zwei Weibchen und ein kastriertes Böckchen. Eines der Tiere sollte schon einige Monate alt sein, da es in der neuen Gruppe dann als ‚Erzieherschwein‘ fungieren wird.“

Ganz wichtig zu beachten: Zu dem Kaufpreis der Tiere kommen die Kosten für die Erstausstattung – und die regelmäßigen Kosten für Futter und Gesundheitsvorsorge sowie unkalkulierbare Tierarztkosten im Krankheitsfall. „Ich empfehle dringend die Kastration der Böcke. Die Fruchtbarkeit von Meerschweinchen sollte nicht unterschätzt werden“, verdeutlicht die Tierliebhaberin. „Man benötigt für drei Meerschweinchen als absolutes Minimalmaß ein Gehege von 1,5 Quadratmetern. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Innen- oder Außenhaltung handelt. Beides ist möglich.“

Die heißen Sommer werden zunehmend zum Problem

Neue Herausforderungen sind in den vergangenen Jahren auf die kleine Zucht zugekommen: „Die heißen Sommer werden mehr und mehr ein Problem für die Tiere. Meerschweinchen und Kaninchen können nicht schwitzen. Alles über 25 Grad wird problematisch. Kälte ist hingegen für die Tiere kein Problem“, sagt sie. In Sachen Ernährung sind die Tiere indes relativ anspruchslos: Heu, Grünfutter und Pellets bei tragenden und säugenden Tieren in Außenhaltung sind ausreichend.

Die deutlich gestiegenen Futterkosten machen sich bei Familie Crnodolsky jedoch bemerkbar: Rund 140 Kilogramm Möhren, 70 Kilogramm Pellets, 7 Ballen Heu sowie 2 Ballen Stroh werden pro Woche benötigt, um den Schweinchen ein artgerechtes Leben zu ermöglichen. Zusätzliches Obst und Gemüse kommt noch hinzu. „Sie benötigen viel Vitamin C, da sie es selbst nicht produzieren können“, weiß die Züchterin.

Im „Familienzimmer“ darf ich dann die jüngsten Familienmitglieder kennenlernen: drei US-Teddy-Jungtiere, die auf eine Handfläche passen und kaum 24 Stunden alt sind. „Ich gebe meine Tiere mit 5-6 Wochen ab. In der Gruppe lernen sie so lange wichtiges Sozialverhalten“, sagt Alexandra Crnodolsky. „Verkaufen ist nicht mein Hauptaugenmerk. Ich gebe nur an Privatleute ab, nachdem ich mich davon überzeugen konnte, dass diese sich mit den Bedürfnissen von Meerschweinchen auseinandergesetzt haben. Ich züchte geplant, aber nicht auf Profit.“

Sollten sich die Lebensumstände von Familien ändern, die Meerschweinchen von ihr gekauft haben, nimmt Alexandra Crnoldsky die Tiere auch wieder zurück. Dies sei ein Vorteil gegenüber dem Kauf von Meerschweinchen in der Zoohandlung, führt die Züchterin aus.

