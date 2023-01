Ein Schwerverletzter und 45.000 Euro Schaden bei Unfall

Zusammenstoß zwischen drei Pkw

Der mutmaßliche Verursacher des Unfall soll womöglich unter Drogen gestanden haben. Zudem soll er über eine rote Ampel gefahren sein.

Remscheid. Am Donnerstagabend hat sich auf der Kreuzung Bismarckstraße/ Neuenkamper Straße/ Haddenbacher

Straße ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet.

Laut Polizei war ein 42-jähriger Remscheider mit seinem Seat Leon auf der Bismarckstraße in Richtung Neuenkamper Straße unterwegs, als er bei vermutlich roter Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Porsche Cayenne eines 52-Jährigen. In der Folge stieß der Mazda CX-5 eines 57-jährigen Remscheiders mit dem Seat zusammen.



Der 52-jährige Porsche-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Seat Leon und der Porsche Cayenne waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von annähernd 45.000 Euro.



Da sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht erhärtete, dass der 42-jährige Seat-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand,

wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. red

