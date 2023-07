Ein Ausflug ins Neanderthal Museum lohnt sich

Ferienendspurt. Noch zwei Wochen lang gibt es viel Programm. Das hat das Neanderthal Museum alles zu bieten.

Von Leon Hohmann

Bergisches Land. Die letzten beiden Ferienwochen brechen nun an. Wer in diesem Jahr nicht weg fährt oder vielleicht schon von Strand, Bergen oder anderen Urlaubsorten zurück ist – für den könnte sich ein Ausflug ins nahe Neanderthal Museum in Mettmann lohnen. Was es dort alles Spannendes zu sehen gibt:

+ „Steinzeitkrimi“: Am 2. August lösen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder einen Fall. © Neanderthal Museum

Die Ausstellung: Wo kommen wir her? Und wer sind wir eigentlich? Diese und viele weitere Fragen beleuchtet das Museum auf kindgerechte Weise. 4 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte gibt es im Museum zu sehen. Schwerpunkt sind natürlich die Neanderthaler. Lust auf ein Selfie mit dem berühmten „Mr. N“?

Das Ferienprogramm: Ob nur einen Tag ins Neandertal oder gleich für eine ganze Woche: Für Kinder zwischen sechs und neun Jahren gibt es ein Ferienprogramm. Jeweils von 9 bis 16 Uhr gibt es ein interessantes Thema. So gibt es etwa eine „Eiszeit-Safari“ (26. Juli), „Steinzeitlicht und Höhlenkunst“ (27. Juli) oder einen „Steinzeitkrimi“ (2. August). Die Kosten für die Teilnahme variieren je nach Programm. Alle Informationen und Tickets gibt es im Onlineshop der Museumskasse.

+ Erstaunlich echt: Die Nachbildung eines älteren Neandertalers steht in Mettmann. © Federico Gambarini

Die weiteren Termine: Auf Fotosafari mit Oma und Opa geht es am Mittwoch, 26. Juli, 10 bis 13 Uhr. Dabei erkunden Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren mit Kamera, Smartphone und Co. im Museumsgarten und dem angeschlossenen Naturschutzgebiet. Kosten: 39 Euro pro Person, inklusive Museumseintritt und Kurzführung. Am 4. August gibt es dann den „Doggy Day“ – denn an jedem ersten Freitag im Montag dürfen Vierbeiner mit ins Museum. Eintritt pro Hund: 2 Euro.

Das Museumsfest: Zum Abschluss der Sommerferien steht dann ein großes Museumsfest auf dem Programm. Am Samstag, 5. August, 14 bis 18 Uhr, und Sonntag, 6. August, 10 bis 18 Uhr, gibt es viele Mitmachstationen im Museum, im Museumsgarten sowie im neu eröffneten Erlebnisturm Höhlenblick. „Schmückt euch mit selbstgebasteltem Steinzeitschmuck oder lasst euch bunte Steinzeit-Tattoos aufmalen. So gut vorbereitet geht es entweder mit Pfeil und Bogen oder mit der Speerschleuder auf die wilde Jagd im Museumsgarten. Lernt anschließend die Kunst des Feuersteinschlagens oder schmiedet in der Werkstatt ein eigenes Kunstwerk“, heißt es etwa in einer Ankündigung. Auch können Kinder nach verschollenen Fossilien graben – mit Unterstützung von den Archäologie-Experten des Museums. Jeder Gast zahlt 6 Euro für den Besuch von Fest und Museumsturm. Wer auch ins Museum möchte, zahlt 8 Euro (Kinder von 4 bis 16 Jahre) beziehungsweise 12 Euro (Erwachsene).

Der Ausblick: Im August widmet sich das Museum dann der Biene. Schon jetzt und bis zum 5. November ist die Sonderschau „Honigbienen Im Wald - Zurück in die Zukunft“ in Mettmann zu sehen. Dabei stellt der preisgekrönte Naturfotograf Ingo Arndt einige seiner Werke vor. Dazu gibt es ein begleitendes Programm. So sind für die beiden Sonntage, 20. und 27. August, jeweils 11 Uhr, Familienführungen zum Thema geplant. Dabei können die Teilnehmer etwa in die Ausrüstung eines Imkers schlüpfen oder an Bienenwachs schnuppern. Treffpunkt ist das Eingangsfoyer. Kinder zahlen 2,50 Euro, Erwachsene 3,50 – zuzüglich Museumseintritt. Am 27. August gibt es dann noch den Aktionstag zur Sonderausstellung: 12 bis 14 Uhr.

+ Die Steinzeitwerkstatt – nur eines von vielen Angeboten im diesjährigen Ferienprogramm. © Kreis Mettmann

Der Besuch

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr.

Eintritt: Kinder bis fünf Jahren zahlen 7 Euro, bis 16 Jahre 8,50 Euro. Der Eintritt für Erwachsene kostet 10 Euro. Es gibt Familientickets.

Anreise: Das Neanderthal Museum befindet sich in der Talstraße 300 in Mettmann. Kostenpflichtige und kostenfreie Parkplätze gibt es in der Nähe. S-Bahn- und Bushaltestellen sind nicht weit entfernt.

